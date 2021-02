Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb89a9bc-3ce9-4294-af65-0ab7d8e5a708","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a módszer más, a végeredmény ugyanaz. Számos újságot, rádiót, tévét, internetes portált sikerült az elmúlt években elhallgattatni, bezáratnia vagy tartalmilag „átpozicionálnia” a felvásárlás, megfélemlítés, bizonytalanságban tartás kifinomult és változatos módszereivel. Példák a közelmúltból","shortLead":"Bár a módszer más, a végeredmény ugyanaz. Számos újságot, rádiót, tévét, internetes portált sikerült az elmúlt években...","id":"20210210_Emlekezteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb89a9bc-3ce9-4294-af65-0ab7d8e5a708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b4a081-b9ae-4daf-a058-78b4e6029b45","keywords":null,"link":"/360/20210210_Emlekezteto","timestamp":"2021. február. 10. 11:05","title":"Emlékeztető: ennyi lapot, rádiót és tévét formált át vagy szüntetett meg a hatalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig Müller Cecília ma azt mondta, hogy nem jól alakulnak a számok.","shortLead":"Pedig Müller Cecília ma azt mondta, hogy nem jól alakulnak a számok.","id":"20210210_nagykanizsa_maszkviselesi_szabalyok_enyhites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23e4152-cf63-4e9d-ac8e-2736f5cd347e","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_nagykanizsa_maszkviselesi_szabalyok_enyhites","timestamp":"2021. február. 10. 21:34","title":"Nagykanizsán is enyhítenek a maszkviselési szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","shortLead":"A német márka sportkupéjából készül egy változat, amit csak ennek a két országnak szánnak összesen tíz példányban.\r

\r

","id":"20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a63e4f-a6f4-45c3-a792-de4028e9284b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbdf1f4-7a24-4780-a16d-c513cc588185","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Kis_piac_Liechtenstein_es_Svajc_megis_olyan_BMW_M8as_kapnak_mint_senki_mas","timestamp":"2021. február. 12. 05:23","title":"Kis piac Liechtenstein és Svájc, mégis olyan BMW M8-ast kapnak, mint senki más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f44f993-233a-4b90-8c4c-ac752436f6be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy finn napilap találta ki a betűtípust, amely az olvadó jéghegyeket illusztrálja.","shortLead":"Egy finn napilap találta ki a betűtípust, amely az olvadó jéghegyeket illusztrálja.","id":"20210211_klimavalsag_betutipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f44f993-233a-4b90-8c4c-ac752436f6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cec775f-a91f-46fc-a0a7-329987bc3673","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_klimavalsag_betutipus","timestamp":"2021. február. 11. 13:42","title":"Elkészült a klímaválság betűtípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714b231d-1523-4435-9fa6-240587bd735d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint a férfi több alkalommal is fenyegette, lökdöste és dobálta a környéken járókat, egy alkalommal pedig permettel is lefújta őket.","shortLead":"A vád szerint a férfi több alkalommal is fenyegette, lökdöste és dobálta a környéken járókat, egy alkalommal pedig...","id":"20210211_harmashatarhegyi_tamado_elokeszito_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714b231d-1523-4435-9fa6-240587bd735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf9d8e7-98b1-42d2-998b-34c3837e8f48","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_harmashatarhegyi_tamado_elokeszito_targyalas","timestamp":"2021. február. 11. 15:47","title":"Tagadja bűnösségét a hármashatár-hegyi támadásokkal vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek az orgazdák a műkincsekért.","shortLead":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek...","id":"20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ed897-376d-4946-9390-bce705c21d82","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_kozepkori_konyvek_orgazda_szlovenia","timestamp":"2021. február. 11. 08:40","title":"Középkori könyveket akartak eladni magyar orgazdák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32534469-d053-42ec-b313-0c8089f05445","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlélték a megpróbáltatásokat, az amerikai parti őrség mentette ki őket.","shortLead":"Túlélték a megpróbáltatásokat, az amerikai parti őrség mentette ki őket.","id":"20210211_33_napig_kokuszdion_elt_egy_lakatlan_szigeten_harom_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32534469-d053-42ec-b313-0c8089f05445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444be86e-2026-4eeb-b0af-ee3220ceead7","keywords":null,"link":"/elet/20210211_33_napig_kokuszdion_elt_egy_lakatlan_szigeten_harom_ember","timestamp":"2021. február. 11. 08:18","title":"33 napig kókuszdión élt egy lakatlan szigeten három ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","shortLead":"Szóbeli és írásbeli vizsgák is lesznek – legalábbis ez a terv.","id":"20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980b0632-ebd4-4767-aaa3-0577e26f10d6","keywords":null,"link":"/elet/20210211_maruzsa_zoltan_erettsegi_szobeli_irasbeli","timestamp":"2021. február. 11. 11:17","title":"Maruzsa: Hagyományos érettségire kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]