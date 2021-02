Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","shortLead":"Csupán egy frissítés elég volt arra, hogy egy korábban ártatlan androidos QR-kód-olvasóból rémálom váljék.","id":"20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cfa7cd7-2ca0-40f3-b759-af35d362fb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d90efe5-a6a5-4757-9847-bf97643777be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_barcode_scanner_androidos_app_adware_a_frissitese_utan","timestamp":"2021. február. 10. 08:03","title":"Több millió androidos telefonra kerülhetett vírus egy appfrissítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af92ad-ac7c-4876-9b69-e518f5400f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus dél-afrikai vagy brazil verziója. ","shortLead":"Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus dél-afrikai vagy brazil verziója. ","id":"20210211_Muller_Cecilia_opreatv_torzs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18af92ad-ac7c-4876-9b69-e518f5400f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12c3bb7-5a8a-410f-94dc-2b39ec36c4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Muller_Cecilia_opreatv_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 14:20","title":"Müller Cecília: Már azok között is terjed a brit mutáció, akik nem jártak külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető szerint az ötéves gazdasági terv egyes részletei irreálisak, másokat túl könnyen lehet elérni.","shortLead":"Az észak-koreai vezető szerint az ötéves gazdasági terv egyes részletei irreálisak, másokat túl könnyen lehet elérni.","id":"20210212_Kim_Dzsong_Un_sajat_kormanyat_kritizalta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071f39f0-eb45-4873-b13d-e75e03a161f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Kim_Dzsong_Un_sajat_kormanyat_kritizalta","timestamp":"2021. február. 12. 07:03","title":"Kim Dzsong Un saját kormányát kritizálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alabamában élő Jeff West azt állította, hogy felesége halála idején aludt, ám a telefonjára telepített alkalmazás adataiból kiderült, több lépést is megtett a gyilkosság időpontjában.","shortLead":"Az Alabamában élő Jeff West azt állította, hogy felesége halála idején aludt, ám a telefonjára telepített alkalmazás...","id":"20210211_lepesszamlalo_telefon_alkalmazas_gyilkossag_jeff_west","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f382d1-efb2-4671-8467-a8bf17133d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_lepesszamlalo_telefon_alkalmazas_gyilkossag_jeff_west","timestamp":"2021. február. 11. 16:13","title":"A lépésszámláló cáfolta meg a feleségét meggyilkoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába mondja Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ő a Sinopharm vakcinával oltatná magát, nem minden választója követi a példáját. ","shortLead":"Hiába mondja Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ő a Sinopharm vakcinával oltatná magát, nem minden választója követi...","id":"20210210_median_vakcina_kutatas_szavazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5520729-60db-4499-a04b-2088b209e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_median_vakcina_kutatas_szavazo","timestamp":"2021. február. 10. 12:18","title":"A fővárosi fideszeseknél is utolsó a sorban a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510fcb03-ee1e-4d85-a5db-6b994da9e47e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk felhasználói körnél már aktiválta a szemet is kímélő újdonságát a Google: a fejlesztéssel sötétre vált az asztali kereső.","shortLead":"Egy szűk felhasználói körnél már aktiválta a szemet is kímélő újdonságát a Google: a fejlesztéssel sötétre vált...","id":"20210211_google_kereso_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510fcb03-ee1e-4d85-a5db-6b994da9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da84790b-209d-49ff-bc66-5acfe9345c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_google_kereso_sotet_mod","timestamp":"2021. február. 11. 07:03","title":"Hogy tetszik? Képek jöttek az elsötétült Google keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","shortLead":"Ennél még diákmunkásként is többet lehet keresni.","id":"20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8df36-c697-4ccd-a664-64754a5b815c","keywords":null,"link":"/elet/20210211_egyetemi_tanarseged_fizetes","timestamp":"2021. február. 11. 08:57","title":"800 forintos órabérért dolgoznak az egyetemi tanársegédek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7555fcf7-7abe-4332-acc2-e53637a56326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság a beépített banki ember, hamis igazolások és strómanok segítségével még 18 millió forint hitelt is felvett.","shortLead":"A társaság a beépített banki ember, hamis igazolások és strómanok segítségével még 18 millió forint hitelt is felvett.","id":"20210210_rendorseg_elfogas_bunszovetseg_csalas_banki_ugyintezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7555fcf7-7abe-4332-acc2-e53637a56326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a612d78a-da8c-4cd6-9ab5-f9177b8eb8a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_rendorseg_elfogas_bunszovetseg_csalas_banki_ugyintezo","timestamp":"2021. február. 10. 11:25","title":"Banki ügyintéző segített 62 milliót lenyúlni egy ügyfél számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]