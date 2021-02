Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86192d67-39cf-4161-86b4-87b7421f94a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dologban hasonlóságot mutathat majd az iPhone 13 a cég okosóráival: jön az androidos világban régóta ismert always on display.","shortLead":"Egy dologban hasonlóságot mutathat majd az iPhone 13 a cég okosóráival: jön az androidos világban régóta ismert always...","id":"20210215_iphone_13_pletykak_specifikacio_always_on_kepernyo_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86192d67-39cf-4161-86b4-87b7421f94a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e97015-785b-44d0-9b92-c289868f1b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_iphone_13_pletykak_specifikacio_always_on_kepernyo_kijelzo","timestamp":"2021. február. 15. 13:03","title":"Mindig bekapcsolt kijelzője lehet a következő iPhone-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentősen bővül az idei évben a Google Stadia játékkínálata, tavasszal érkezik a FIFA 2021 is.","shortLead":"Jelentősen bővül az idei évben a Google Stadia játékkínálata, tavasszal érkezik a FIFA 2021 is.","id":"20210215_google_stadia_jatekok_felhoszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb50662-1c9c-41d9-82ff-4ba8a08226e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04916071-f8d9-4b6f-b313-26a903375699","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_google_stadia_jatekok_felhoszolgaltatas","timestamp":"2021. február. 15. 16:03","title":"Játékdömping jön a Stadiára, több mint 100 játékkal bővíti kínálatát a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Kórházba egy nap alatt 128 ember került koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0574b1d3-c899-48e5-bf93-777ba5e3fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. február. 15. 09:16","title":"Koronavírus: 46 beteg hunyt el, 1337 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755bd8f2-01cb-47cf-9c65-2e6a9883cafe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Quimby kénytelen volt feladni pénz híján a próbahelyét, de várja vissza a rehabon lévő Kiss Tibit. Közben vendégzenészekkel vettek fel egy különleges koncertet. Varga Livius pedig alaposan belekóstolt a háztartásvezetői szerepbe a karantén alatt. \r

","shortLead":"A Quimby kénytelen volt feladni pénz híján a próbahelyét, de várja vissza a rehabon lévő Kiss Tibit. Közben...","id":"20210215_Varga_Livius_a_Quimbyrol_Most_az_ot_tag_egymasba_kapaszkodik_ugy_varja_Tibit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755bd8f2-01cb-47cf-9c65-2e6a9883cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a06311d-5182-4a68-9516-279d874fade2","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Varga_Livius_a_Quimbyrol_Most_az_ot_tag_egymasba_kapaszkodik_ugy_varja_Tibit","timestamp":"2021. február. 15. 12:07","title":"Varga Livius a Quimbyről: „Most az öt tag egymásba kapaszkodik, úgy várja Tibit”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Félmillió kínai vakcina érkezik holnap, éttermeket bírságoltak Olaszországban, operettszínészeket is képeznek majd az SZFE-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Félmillió kínai vakcina érkezik holnap, éttermeket bírságoltak Olaszországban, operettszínészeket is képeznek majd...","id":"20210215_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc087e6-a53b-4ba0-b352-1931432bbf80","keywords":null,"link":"/360/20210215_Radar360","timestamp":"2021. február. 15. 08:00","title":"Radar360: Lekapcsolták a Klubrádiót, Orbán ma évet értékel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66bc660-0c2c-4b79-badb-359ea782e832","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Fidesz szerint az ellenzéki kerületvezetők nem dönthetik el, hogy a lakosok milyen oltóanyagot kapjanak.","shortLead":"A Fidesz szerint az ellenzéki kerületvezetők nem dönthetik el, hogy a lakosok milyen oltóanyagot kapjanak.","id":"20210214_DK_polgarmester_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e66bc660-0c2c-4b79-badb-359ea782e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4e27d1-97ec-498f-877c-10bca9c0b1df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_DK_polgarmester_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 14. 15:35","title":"Káslerhez fordultak a DK-s polgármesterek, hogy kerületeikben csak az unió által jóváhagyott vakcinával oltsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi módszerhez.","shortLead":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi...","id":"20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67a5cf-426c-4699-ad20-409f06aca535","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","timestamp":"2021. február. 13. 20:56","title":"Vitorlásokkal kezdi szállítani gumijait a tengerentúlra a Michelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha elkezdik az Őrségi Nemzeti Parkba tervezett Mol-kőolajkút munkálatait, azt két turistaútvonalról is látni lehetne majd – aggódnak a helyiek. ","shortLead":"Ha elkezdik az Őrségi Nemzeti Parkba tervezett Mol-kőolajkút munkálatait, azt két turistaútvonalról is látni lehetne...","id":"20210215_Termeszetvedelmi_teruleten_furna_kutat_a_MOL_az_Orsegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a436fa-9aed-4827-a838-a1684e778187","keywords":null,"link":"/zhvg/20210215_Termeszetvedelmi_teruleten_furna_kutat_a_MOL_az_Orsegben","timestamp":"2021. február. 15. 12:05","title":"Természetvédelmi területen fúrna kutat a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]