[{"available":true,"c_guid":"7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 387 462 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, miközben 13 706-an hunytak el. ","shortLead":" 387 462 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, miközben 13 706-an hunytak el. ","id":"20210214_Koronavirus_70_beteg_hunyt_el_1707en_fertozodtek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7edd4938-5df5-4f19-b9fb-97a742f00de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07653ded-a18c-4d2f-b865-86ea04dce6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Koronavirus_70_beteg_hunyt_el_1707en_fertozodtek_meg","timestamp":"2021. február. 14. 08:55","title":"Koronavírus: 70 beteg hunyt el, 1707-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási összeget pedig a szerződésben megjelölt kedvezményezett kapja meg. A kifizetést tekintve azonban lehetnek kivételek, vagyis dönthet úgy a biztosító, hogy nemet mond, és nem fizeti ki a biztosítási összeget. A Bank360.hu elemzői annak jártak utána, hogy mikor és miért tagadhatja meg a biztosító haláleset után a biztosítási összeg kifizetését.","shortLead":"A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási...","id":"20210214_Jogsi_nelkuli_baleset_es_buvarkodas_71_eset_amikor_nem_fizet_az_eletbiztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f5aed6-4e59-415e-9cee-ca09f02dbdd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Jogsi_nelkuli_baleset_es_buvarkodas_71_eset_amikor_nem_fizet_az_eletbiztositas","timestamp":"2021. február. 14. 13:02","title":"Jogsi nélküli baleset és búvárkodás: 7+1 eset, amikor nem fizet az életbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban. Főleg francia turisták ünnepeltek tengerparton.","shortLead":"Fejenként több száz eurós bírságot szabtak ki az étteremtulajdonosokra és a vendégekre Ventimigliában és Sanremoban...","id":"20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2886b6-a7a4-4502-aaca-81c079ee52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527ed10-b409-4f72-8fa5-cdaac493b306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Koronavirus_etterem_Valentinnap_Olaszorszag","timestamp":"2021. február. 14. 20:57","title":"A korlátozások ellenére több étterem is kinyitott Valentin-napon Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","shortLead":"Michael McDowell nevető harmadikként megúszta az ütközést, és behúzta a győzelmet.","id":"20210215_nascar_daytona_500_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15cf33d3-ea43-4d42-8fbe-4f2918ff363e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e867a363-bfcd-449f-97b4-478cd7df9537","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nascar_daytona_500_baleset","timestamp":"2021. február. 15. 14:13","title":"Tüzes tömegkarambollal ért véget a Daytona 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél jobban megközelítsék a bálnákat, az egyik legveszélyeztetettebb bálnafaj fiatal példánya pusztult el, mert elgázolhatta egy hajó.","shortLead":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél...","id":"20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a87a52-9b51-4093-932c-0d4c9d0b06f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","timestamp":"2021. február. 14. 14:35","title":"Nagyon ritka, pár hónapos bálnaborjút gázolt halálra egy hajó Florida partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint a világjárvány ellen csak közösen lehet felvenni a versenyt, de a küzdelemben az átláthatóság is fontos.","shortLead":"A francia államfő szerint a világjárvány ellen csak közösen lehet felvenni a versenyt, de a küzdelemben az átláthatóság...","id":"20210215_Macron_Az_oroszokkal_es_a_kinaiakkal_is_egyutt_kell_mukodnunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5d2580-53bb-4d95-b255-bd30ae5790af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Macron_Az_oroszokkal_es_a_kinaiakkal_is_egyutt_kell_mukodnunk","timestamp":"2021. február. 15. 14:20","title":"Macron: Az oroszokkal és a kínaiakkal is együtt kell működnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly december 31-én még \"csak\" 29 ezer dollár volt a kriptovaluta árfolyama.","shortLead":"Tavaly december 31-én még \"csak\" 29 ezer dollár volt a kriptovaluta árfolyama.","id":"20210214_50_000_dollar_kozeleben_a_bitcoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb00dc8-d987-4dfa-b7fa-48eb3f49a74a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_50_000_dollar_kozeleben_a_bitcoin","timestamp":"2021. február. 14. 17:59","title":"50 000 dollár közelében a bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44270f49-aa98-45c3-a155-be31d8a7dae2","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke a koalíción belüli ellentétek közepette főleg abban bízhat, hogy az ellenzék gyenge és szétszórt.","shortLead":"A legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke a koalíción belüli ellentétek közepette főleg abban bízhat...","id":"20210215_Inog_a_lengyel_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44270f49-aa98-45c3-a155-be31d8a7dae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1650ff90-0dd2-4905-a8d4-aaa0ef01d5a1","keywords":null,"link":"/360/20210215_Inog_a_lengyel_kormany","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Önállósodni kezdtek Kaczynski szövetségesei, inog a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]