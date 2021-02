Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások nem szólnak nagyobb károkról, és cunamitól sem tartanak.","shortLead":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások...","id":"20210213_japan_foldrenges_fukusima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640592e4-5fb0-497c-819f-a815f88103af","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_japan_foldrenges_fukusima","timestamp":"2021. február. 13. 17:02","title":"Újra földrengés rázta meg Fukusimát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","shortLead":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","id":"20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e292e629-423c-4874-8de7-6890a01c27eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","timestamp":"2021. február. 13. 10:58","title":"Szputnyik vakcinagyár indulhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","shortLead":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","id":"20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8415e-8beb-48eb-8b37-64fb8d53de09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","timestamp":"2021. február. 14. 19:24","title":"Erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A matek nem egyszerű, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy minél több embert minél gyorsabban beoltsanak hatásos és biztonságos oltással.","shortLead":"A matek nem egyszerű, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy minél több embert minél gyorsabban beoltsanak hatásos és...","id":"20210213_koronavirus_vakcina_hatasossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ebf5d4-7fcf-47d2-80f8-d1ef40b3835b","keywords":null,"link":"/360/20210213_koronavirus_vakcina_hatasossag","timestamp":"2021. február. 13. 16:00","title":"Mennyire véd egy 95 százalékos hatásosságú oltás? És tényleg jobb, mint egy 50 százalékos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381a92bb-60b8-489e-84ab-96ce0ccd1ce2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rendőrség egy majdnem pórul járt számlatulajdonos tapasztalatait osztotta meg, hogy felhívják a figyelmet a veszélyre.","shortLead":"A rendőrség egy majdnem pórul járt számlatulajdonos tapasztalatait osztotta meg, hogy felhívják a figyelmet a veszélyre.","id":"20210214_Uj_vegtelenul_egyszeru_trukkel_probalkoznak_a_csalok_hogy_hozzaferjenek_a_bankszamlankhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=381a92bb-60b8-489e-84ab-96ce0ccd1ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dba5e2-3bf6-4f8e-a7d8-83452fcbdc41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Uj_vegtelenul_egyszeru_trukkel_probalkoznak_a_csalok_hogy_hozzaferjenek_a_bankszamlankhoz","timestamp":"2021. február. 14. 12:06","title":"Figyelmeztet a rendőrség: új, végtelenül egyszerű trükkel próbálkoznak a csalók, hogy hozzáférjenek a bankszámlánkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acc7cd2-0a38-4d60-9d47-db6480e96de4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Extrém magas radiokarbon szintek nyomait keresték több ezer éves faévgyűrűkben az a ETHZ AMS Zürich laboratórium és a debreceni Atommagkutató Intézet (Atomki) munkatársai. ","shortLead":"Extrém magas radiokarbon szintek nyomait keresték több ezer éves faévgyűrűkben az a ETHZ AMS Zürich laboratórium és...","id":"20210213_tobb_ezer_eves_faevgyuruk_debreceni_atommagkutato_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acc7cd2-0a38-4d60-9d47-db6480e96de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c02e841-1f75-440b-96a3-0e3e96e297d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_tobb_ezer_eves_faevgyuruk_debreceni_atommagkutato_intezet","timestamp":"2021. február. 13. 14:03","title":"5400 éves faévgyűrűket vizsgáltak a debreceni Atommagkutató Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","shortLead":"Pedig Nelson Piquet lányáról van szó.","id":"20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7bd36-a74a-449a-aac1-ed291db0575f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62652db-5d71-4bf8-9325-96645d52fc60","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Elegge_megviselte_Verstappen_baratnojet_hogy_beult_a_holland_melle_egy_korre__video","timestamp":"2021. február. 15. 04:23","title":"Eléggé megviselte Max Verstappen barátnőjét, hogy beült a holland mellé egy körre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","shortLead":"Az óbudai közösségi költségvetési program során a kerület lakosai által javasolt fejlesztések valósulnak meg. ","id":"20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5598bf8-18ca-4131-82a0-a0d7431a86ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a60ee9-fdc8-42fc-9298-afafe6bb8cd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Iden_is_a_keruleti_lakosok_donthetik_el_mire_koltson_a_III_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 14. 11:02","title":"Idén is a kerületi lakosok dönthetik el, mit fejlesszen a III. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]