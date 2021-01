Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39895f94-d499-4eab-b0ec-0a6516ca4355","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rakonczay Gábor feladta próbálkozását, hogy SUP-pal átevezze az Atlanti-óceánt, és mentőhelikopter segítségével visszatért a szárazföldre.","shortLead":"Rakonczay Gábor feladta próbálkozását, hogy SUP-pal átevezze az Atlanti-óceánt, és mentőhelikopter segítségével...","id":"20210116_Rakonczay_feladni_kenyszerult_oceanatkelesi_kiserletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39895f94-d499-4eab-b0ec-0a6516ca4355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917494e6-f01a-4881-be91-be91b0602517","keywords":null,"link":"/elet/20210116_Rakonczay_feladni_kenyszerult_oceanatkelesi_kiserletet","timestamp":"2021. január. 16. 21:47","title":"Rakonczay feladni kényszerült óceánátkelési kísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki, aki az utóbbi fél évben Németországban lábadozott, miután tavaly augusztusban idegméreggel próbálták őt megölni az oroszországi Tomszkban. ","shortLead":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae2d07-2bfb-4e23-9c4a-ceb549e068f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 17. 16:30","title":"Navalnij úton van Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","shortLead":"A hatalmas lufi az amerikai elnök 2018-as londoni látogatásán bukkant fel egy demonstráción.","id":"20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b36b7c-d97d-442c-a7e1-8a407e3c8e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feecd0c-dd7b-45fa-b4ff-2aa2c2c69028","keywords":null,"link":"/elet/20210118_A_felfujt_Trumpbaba_muzeumba_kerul","timestamp":"2021. január. 18. 12:58","title":"A felfújt Trump-baba múzeumba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket Fekete-Győr, Biden rögtön visszacsinálja Trump több intézkedését is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket...","id":"20210118_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d18c7-d156-4796-91ab-27144caddd5a","keywords":null,"link":"/360/20210118_Radar360","timestamp":"2021. január. 18. 08:00","title":"Radar360: Budapest plakátkampányba kezd, Szlovákia újra országos tesztelésbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése. Indiában, a csevegőszolgáltatás egyik legnagyobb piacán most komoly jogi lépéseket fontolgatnak.","shortLead":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése...","id":"20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd32ed-89fb-4891-8d28-7a74905580ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","timestamp":"2021. január. 17. 10:03","title":"Perre vinnék a WhatsApp változtatásait a 400 millió felhasználós Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány megfékezése érdekében - jelentette be szombaton Marek Krajci szlovák egészségügyi miniszter.","shortLead":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre, és a fertőzöttek és kapcsolataik elkülönítésére készül a koronavírus-járvány...","id":"20210116_Szlovakia_ujabb_tomeges_tesztelesre_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f33da7a4-d277-4382-9643-ebc22fa428e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2153a676-a5f6-4acb-85c2-b56fa818fb7b","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Szlovakia_ujabb_tomeges_tesztelesre_keszul","timestamp":"2021. január. 16. 21:56","title":"Szlovákia újabb tömeges tesztelésre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","shortLead":"Egyetlen egyszerű ábra, melynek láttán 90 éve és ma is mindenki egyből megérti az aerodinamika lényegét.","id":"20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240c2e6d-6de7-4356-a6c0-09a950f70b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7751d092-e93f-4d09-9406-a1b3dd150810","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_zsenialis_reklam_1930bol_az_autok_aramvonalassagarol_tatra_77","timestamp":"2021. január. 17. 06:41","title":"Zseniális reklám az 1930-as évekből az autók áramvonalasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","shortLead":"Az előadásban Baki Dánielt, Kurta Nikét és Mészáros Bélát láthatjuk.","id":"20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb81fd2e-507e-4482-9391-d5c7c0926b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71845e70-fdf3-47e2-a508-7800e2a66f00","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Online_is_bemutatjak_a_Grecso_Krisztian_regenyebol_keszult_darabot","timestamp":"2021. január. 18. 10:34","title":"Online is bemutatják a Grecsó Krisztián regényéből készült darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]