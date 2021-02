Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly az öt legnagyobb hazai sörgyártó (Borsodi, Dreher, Heineken, Carlsberg és Pécsi) teljes forgalma 7,5 százalékkal, 6,177 millió hektoliterre mérséklődött, a belföldi értékesítés pedig még ezt is meghaladó mértékben, 9 százalékkal, 5,657 millió hektoliterre esett az előző évhez képest - közölte Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének (MSSZ) igazgatója.","shortLead":"Tavaly az öt legnagyobb hazai sörgyártó (Borsodi, Dreher, Heineken, Carlsberg és Pécsi) teljes forgalma 7,5...","id":"20210214_Madjnem_annyi_izesitett_alkoholmentes_sort_iszik_a_magyar_mint_szuper_premium_minoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47acfc3-d63b-4def-a272-839d623b23e7","keywords":null,"link":"/kkv/20210214_Madjnem_annyi_izesitett_alkoholmentes_sort_iszik_a_magyar_mint_szuper_premium_minoseget","timestamp":"2021. február. 14. 09:44","title":"Majdnem annyi ízesített alkoholmentes sört iszik a magyar, mint szuper prémium minőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","shortLead":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","id":"20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bdf932-929e-4ea0-b231-9396d46f8862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","timestamp":"2021. február. 14. 20:09","title":"Olyan hideg volt, hogy röptében fagyott meg a víz a Bükk-fennsíkon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a430f601-5c88-4438-90ef-cadebf7e0e95","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem gond, ha a szülő olykor feszült, ideges, és emiatt rosszul reagál a gyerek hisztijére. A lényeg, hogy rendszeresen töltse fel érzelmi tankját. Ezt ajánlotta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Balogh Fruzsina, aki a Kapcsolódó Nevelés viszonylag új módszeréről beszélt. Az est során szó esett az amerikai módszer öt eszközéről, a limbikus rendszer egyensúlyának visszabillentéséről és arról, hogyan lehet tudatosan nevelni nevetéssel.","shortLead":"Nem gond, ha a szülő olykor feszült, ideges, és emiatt rosszul reagál a gyerek hisztijére. A lényeg, hogy rendszeresen...","id":"20210214_Hallgasd_meg_a_gyermeked_ajanlja_a_Kapcsolodo_Neveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a430f601-5c88-4438-90ef-cadebf7e0e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf73bbb0-7254-4f6c-91a9-87ad1eaad13b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210214_Hallgasd_meg_a_gyermeked_ajanlja_a_Kapcsolodo_Neveles","timestamp":"2021. február. 14. 20:15","title":"Hallgasd meg a gyermeked, ajánlja a Kapcsolódó Nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató szeretne Nagy-Britanniában tanulni. Lengyel és magyar hallgatók ötletével foglalkozhat az Európai Parlament.","shortLead":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató...","id":"20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ddb84-9e6c-42a5-b08e-da491d6f8324","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","timestamp":"2021. február. 13. 09:02","title":"Új cserediákprogramot indítanának, hogy a Brexit után se kelljen 10 milliót fizetniük az Angliába vágyó hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57945e23-8d4f-4a03-810b-9eecdb1bfce0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét elején még mínuszok lesznek jellemzőek, de fokozatosan mérséklődik a hideg. A hét második felében egyre többfelé mérhetnek majd plusz 10 fok közeli értékeket - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A hét elején még mínuszok lesznek jellemzőek, de fokozatosan mérséklődik a hideg. A hét második felében egyre többfelé...","id":"20210214_A_minusz_20tol_a_plusz_10ig__valtozatos_idojarasunk_lesz_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57945e23-8d4f-4a03-810b-9eecdb1bfce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be3aa12-ef7c-405f-a15d-254855590e59","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_A_minusz_20tol_a_plusz_10ig__valtozatos_idojarasunk_lesz_a_jovo_heten","timestamp":"2021. február. 14. 17:45","title":"A mínusz 20-tól a plusz 10-ig - változatos időjárásunk lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","shortLead":"Szigorúbb szabályozás vonatkozik majd a háztartási gépek energiafogyasztásának feltüntetésére. ","id":"20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762f905c-02ae-4326-8ee3-78268e0a7186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9ff729-05cd-454c-baa7-57cf48b2ea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Uj_energiacimkeket_kap_iden_marciustol_sok_haztartasi_gep","timestamp":"2021. február. 14. 12:44","title":"Új energiacímkéket kap idén márciustól sok háztartási gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nyugati pályaudvar műemlék-épülete több lépésben születik újjá, a tetőszerkezet építése azonban befejeződött. A teljesen megújult csarnoképületet a tervek szerint tanévkezdéskor vehetik birtokba az utasok.","shortLead":"A Nyugati pályaudvar műemlék-épülete több lépésben születik újjá, a tetőszerkezet építése azonban befejeződött...","id":"20210214_Fotokon_mutatjuk_az_elkeszult_Nyugati_palyaudvar_elkeszult_tetoszerkezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcdce82-d2fb-4c84-822d-b0577f2014dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Fotokon_mutatjuk_az_elkeszult_Nyugati_palyaudvar_elkeszult_tetoszerkezetet","timestamp":"2021. február. 14. 08:20","title":"Fotókon mutatjuk a Nyugati pályaudvar elkészült tetőszerkezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c611d06-7dd8-4058-a9d7-afcf6dd52ed1","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Volt édességbolti eladó, road, énekes, ír könyveket, tart egyszemélyes esteket, egy hatalmas napot tetováltatott a hátára, ha kell, szétharapja a mikrofont. Összetéveszthetetlen.","shortLead":"Volt édességbolti eladó, road, énekes, ír könyveket, tart egyszemélyes esteket, egy hatalmas napot tetováltatott...","id":"20210213_Henry_Rollins_60_punk_black_flag_rollins_band","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c611d06-7dd8-4058-a9d7-afcf6dd52ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f565b4c0-0e1e-48ed-8db2-c6bffd4c2932","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Henry_Rollins_60_punk_black_flag_rollins_band","timestamp":"2021. február. 13. 14:31","title":"Megállíthatatlan – ma 60 éves Henry Rollins","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]