[{"available":true,"c_guid":"000d9aad-44da-4edc-a1f4-aaef4cbe09f0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Emlékkiállításnak tűnhet a Konok Tamás műveiből összeállított két, párhuzamosan futó budapesti tárlat. A Ludwig Múzeum nagyszabású életmű-válogatása a járványhelyzet okozta korlátozások miatt átmenetileg zárva tart. A kereskedelmi galériák viszont – a védelmi intézkedéseket betartva – nyitva lehetnek. Így a tavaly év végén elhunyt Konok Tamásnak a tér léptékeihez mért visszatekintő tárlata is látogatható a Molnár Ani Galériában.","shortLead":"Emlékkiállításnak tűnhet a Konok Tamás műveiből összeállított két, párhuzamosan futó budapesti tárlat. A Ludwig Múzeum...","id":"202106_tarlat__iranyok_terek_konok_tamas_vonalmozgasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000d9aad-44da-4edc-a1f4-aaef4cbe09f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7fe31-87e4-4272-9f93-dcd7010e74c0","keywords":null,"link":"/360/202106_tarlat__iranyok_terek_konok_tamas_vonalmozgasok","timestamp":"2021. február. 16. 12:00","title":"Konok Tamás: \"Hiszem, hogy a rend a szabadság összhangzása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.","shortLead":"Mianmarban még mindig tartanak a tüntetések a puccs után. Az országban szinte teljesen leállt az internetszolgáltatás.","id":"20210215_aung_szan_szu_kji_birosag_mianmar_puccs_tuntetesek_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab6fe45-a3ae-4142-9046-72ecafcdab08","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_aung_szan_szu_kji_birosag_mianmar_puccs_tuntetesek_internet","timestamp":"2021. február. 15. 12:15","title":"Szerdán állíthatják bíróság elé Mianmar megpuccsolt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","shortLead":"Közösségi térnek is tervezik a 720 négyzetméteres könyvtárat.","id":"20210216_konyvtar_terez_korut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969798c7-56a3-46bf-ab77-33bee6434c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49f4d7-776e-437e-9ad5-d55661c65a19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_konyvtar_terez_korut","timestamp":"2021. február. 16. 11:38","title":"Könyvtár nyílik a körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicusnak válaszolók csak a kórházak működtetését bíznák az államra. \r

","shortLead":"A Publicusnak válaszolók csak a kórházak működtetését bíznák az államra. \r

","id":"20210216_allam_vs_onkormanyzat_publicus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4079818b-40ca-4f97-aae2-405a6b7cb025","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_allam_vs_onkormanyzat_publicus","timestamp":"2021. február. 16. 11:52","title":"A Fidesz-szavazók harmada is az önkormányzatokra bízná a helyi döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a4160-171b-4d39-94df-3c3e350ab7e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi hat év alatt, mindössze 50 euróból valósította meg a pályát.","shortLead":"A férfi hat év alatt, mindössze 50 euróból valósította meg a pályát.","id":"20210214_Sajat_bobpalyat_epitett_egy_apa_a_kertjeben_Lettorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c14a4160-171b-4d39-94df-3c3e350ab7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bb7f00-c454-41fd-85a7-43fb792470a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Sajat_bobpalyat_epitett_egy_apa_a_kertjeben_Lettorszagban","timestamp":"2021. február. 14. 18:31","title":"Saját bobpályát épített a kertjében egy lett apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","shortLead":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","id":"20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cf4ab2-e252-4f33-afec-db861f44befd","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","timestamp":"2021. február. 16. 07:59","title":"Egy 90 éves nő négy kilométert gyalogolt a 30 centiméteres hóban, hogy megkapja a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","shortLead":"A negyedik szakaszába ért az oltási terv.","id":"20210215_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32677aaa-b313-41db-8382-149b0b15b0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bd6edf-5634-4634-9b35-ebea1de5d461","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. február. 15. 13:14","title":"Operatív törzs: a lakosság 4,7 százalékát sikerült már beoltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace22840-3c6c-40f3-832f-f4cc8d705eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett sportfutóműves újdonság szuperhangos kipufogója F1-technikát vonultat fel.","shortLead":"Az ültetett sportfutóműves újdonság szuperhangos kipufogója F1-technikát vonultat fel.","id":"20210216_840_loeros_lett_a_nyithato_teteju_ferrari_812_gts","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace22840-3c6c-40f3-832f-f4cc8d705eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7231d4d-a757-4047-8a4c-0678fcdaf062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_840_loeros_lett_a_nyithato_teteju_ferrari_812_gts","timestamp":"2021. február. 16. 09:21","title":"840 lóerős lett a nyitható tetejű Ferrari 812 GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]