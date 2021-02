Érdekes plakát jelent meg néhány órája a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels hivatalos Facebook-oldalán:

A szöveg szerint a vállalat egerszalóki szállodájában Dancing with the Stars wellness hétvégét rendeznek az április 9-11. közti időszakban. A Saliiris Resort ehhez már el is kezdte gyűjteni az előfoglalásokat.

„DANCING WITH THE STARS WELLNESS HÉTVÉGE: A Dancing With The Stars a világsikerű táncos műsor, most táncra hív mindenkit! Találkozzon Ön is a műsorban szereplő sztárokkal és profi tánctanáraikkal!” – írják a hotel weboldalán.

Az aktuális járványügyi szabályok szerint a hotelekben jelenleg csak üzleti céllal lehet vendéget fogadni, noha egyes szállodák esetében már most is lehetséges előfoglalást leadni egy későbbi, például az áprilisi időszakra is.