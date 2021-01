Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98d1127c-a365-4b5b-9cb7-8c532d1bf1a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik középszerűnek, unalmasnak találják az olasz sportkocsi külsejét. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik középszerűnek, unalmasnak találják az olasz sportkocsi külsejét. ","id":"20210118_szolid_dubaji_tuningot_kapott_a_10_szulinapjat_unneplo_lamborghini_aventador","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98d1127c-a365-4b5b-9cb7-8c532d1bf1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769d4497-6e6a-4116-9bc6-ee540bef16df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_szolid_dubaji_tuningot_kapott_a_10_szulinapjat_unneplo_lamborghini_aventador","timestamp":"2021. január. 18. 11:11","title":"Szolid dubaji tuningot kapott a 10. szülinapját ünneplő Lamborghini Aventador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11252d30-4b08-4083-a422-90434b947933","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál bozóttüzek, kötelező karanténidőszak, világszerte hiánycikké vált WC-papírok – ezek mind játszható pályák az alábbi kis böngészős programban, amelyet ön is kipróbálhat.","shortLead":"Ausztrál bozóttüzek, kötelező karanténidőszak, világszerte hiánycikké vált WC-papírok – ezek mind játszható pályák...","id":"20210119_jatek_2020_capitolium_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11252d30-4b08-4083-a422-90434b947933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533b94ad-dc66-4b80-abc5-d7ed735a7045","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_jatek_2020_capitolium_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 08:03","title":"Játékot csináltak 2020 szörnyűségeiből – böngészőből indíthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbb5712-624d-4c5a-a72c-89b8f6e42649","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digital Chat Station becenevű szivárogtató szerint 6000 mAh-s akkumulátor kerül majd az Asus ROG Phone 4-be, pont akkora, amekkora a 2020-as ROG Phone 3-ba került.","shortLead":"A Digital Chat Station becenevű szivárogtató szerint 6000 mAh-s akkumulátor kerül majd az Asus ROG Phone 4-be, pont...","id":"20210118_asus_rog_phone_4_gamer_telefon_akkumulatora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fbb5712-624d-4c5a-a72c-89b8f6e42649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b15a6f-4d21-41b0-8cfc-32f4d5d1ff8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_asus_rog_phone_4_gamer_telefon_akkumulatora","timestamp":"2021. január. 18. 17:03","title":"Kiszivárgott fotón az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja, a ROG Phone 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","shortLead":"Négyzetméterenként 3 millió forintba kerülnek a felső kategóriás ingatlanok.","id":"20210118_luxuslakasok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e2daed7-94d0-48b1-9685-9aaafa6c3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd14da-27c6-4c0b-8df1-bbd6550cfc60","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210118_luxuslakasok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 18. 06:12","title":"A luxuslakások árait nem törte le a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nemrég indult újra az üzem egy egy hónapos leállás után. A chipgyártóknál vannak problémák.","shortLead":"Nemrég indult újra az üzem egy egy hónapos leállás után. A chipgyártóknál vannak problémák.","id":"20210119_termeles_kecskemet_mercedesgyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85eacd2f-a7d4-4f23-8451-df0d05b45bc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_termeles_kecskemet_mercedesgyar","timestamp":"2021. január. 19. 11:12","title":"Leáll a termelés tíz napra a kecskeméti Mercedes-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csernai Mihály helyét Podlovics Laura veszi át. ","shortLead":"Csernai Mihály helyét Podlovics Laura veszi át. ","id":"20210118_Lemond_tisztsegerol_az_SZFE_HOK_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67116675-ca65-49ab-b131-29507810ab32","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Lemond_tisztsegerol_az_SZFE_HOK_elnoke","timestamp":"2021. január. 18. 09:51","title":"Lemond az SZFE HÖK elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","shortLead":"Körülbelül ilyen lehet majd a német kisautó felújított változata.","id":"20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a5ccd83-1f45-4047-a182-420dcf73d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c257ff9-a7c2-42e1-bd4f-6cd32a67ca6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_erkezoben_a_megujult_volkswagen_polo","timestamp":"2021. január. 18. 12:11","title":"Érkezőben a megújult Volkswagen Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]