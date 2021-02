Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc. ","shortLead":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne...","id":"20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ef5c58-a19b-42da-a7ef-ded985ee8a50","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","timestamp":"2021. február. 15. 11:09","title":"Hadházy: Hűtőtáskával kellett készülniük a háziorvosoknak a Moderna-vakcina átvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren kattintottak valamelyik webes csatornán az analóg frekvenciáját elvesztő adó első reggeli műsorára. A hvg.hu ott volt az adó stúdiójában az első órákban, láttuk, ahogy a kollégák kapkodják a telefonokat, mert sok hallgató egyelőre nem tudott megküzdeni a digitális átállással. Furcsa visszajelzések is jöttek arról, hogy mintha mégis tovább szólna a Klubrádió, pedig azt pontban éjfélkor a Médiatanács döntésének megfelelően lekapcsolták. ","shortLead":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren...","id":"20210215_klubradio_online_indulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d6308-da98-49d2-a22c-42fe43ee7016","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_klubradio_online_indulas","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Várakozás feletti hallgatottság, rejtélyes kalózkodás – így indult neten a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafb9ae5-22a8-4073-a0ad-91a4b556a0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alkalmazottai és űrhajósai egészségéhez szeretne hozzájárulni a NASA azzal, hogy kísérleti projektbe kezd az immár Google-tulajdonban lévő Fitbittel.","shortLead":"Alkalmazottai és űrhajósai egészségéhez szeretne hozzájárulni a NASA azzal, hogy kísérleti projektbe kezd az immár...","id":"20210216_fitbit_eszkozok_nasa_alkalmazottak_egeszsegugyi_parameterek_merese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafb9ae5-22a8-4073-a0ad-91a4b556a0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d3ce3-663e-4fed-8fc2-fec070e3775e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_fitbit_eszkozok_nasa_alkalmazottak_egeszsegugyi_parameterek_merese","timestamp":"2021. február. 16. 10:03","title":"A Fitbitet hívja segítségül a NASA a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","shortLead":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","id":"20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cee97b0-07cf-426a-8651-5cc21b94f530","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","timestamp":"2021. február. 15. 17:02","title":"Megfulladt a jég alatt egy búvár az apci bányatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EqualOcean elemzőcég legfrissebb információi szerint a összecsukható iPhone érkezésére néhány évet még egész biztosan várni kell majd.","shortLead":"Az EqualOcean elemzőcég legfrissebb információi szerint a összecsukható iPhone érkezésére néhány évet még egész...","id":"20210216_apple_osszecsukhato_iphone_toll_apple_pencil_ceruza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4e8d86-aba9-4a27-a00a-e9bf0493f6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_osszecsukhato_iphone_toll_apple_pencil_ceruza","timestamp":"2021. február. 16. 08:33","title":"Javában készül az összecsukható iPhone, nemcsak az ujjunkkal irányíthatjuk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Évek óta nem osztott ki olyan kevés munkahelyteremtési támogatást a kormány, mint 2020-ban. Kiemelkedően nagy projekt nem volt, de az egy munkahelyre jutó átlagos támogatás összege nőtt. A legtöbb pénzt szokás szerint multik kapták, a magyarok közül kiemelhető Rhimkulov Ruszlan Új Selyemútra épülő logisztikai központja.","shortLead":"Évek óta nem osztott ki olyan kevés munkahelyteremtési támogatást a kormány, mint 2020-ban. Kiemelkedően nagy projekt...","id":"20210215_ekd_munkahely_beruhazas_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3494ff4-11d8-49b4-8726-45b80dae4f97","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_ekd_munkahely_beruhazas_tamogatas","timestamp":"2021. február. 15. 17:00","title":"A munkahely is megdrágult: a kormány 2020-ban már 16 millió forintért vette darabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar kiderült, miért nem. ","shortLead":"Hamar kiderült, miért nem. ","id":"20210215_Sulyos_serulesei_ellenere_sem_varta_meg_a_rendoroket_egy_elutott_gyalogos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc2ed4-20ea-4ad4-959d-57771c54d742","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Sulyos_serulesei_ellenere_sem_varta_meg_a_rendoroket_egy_elutott_gyalogos","timestamp":"2021. február. 15. 13:53","title":"Súlyos sérülései ellenére sem várta meg a rendőröket egy elgázolt férfi Pestszentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","shortLead":"Nyolc fázisban 1326 lakást alakítanak ki a Tóváros elnevezésű projektben.","id":"20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0850c6-7ab9-42b0-a98a-9e4343a4e685","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_lakopark_tovaros_ingatlanfejlesztes_atenor","timestamp":"2021. február. 16. 22:14","title":"Hatalmas lakópark épül a XI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]