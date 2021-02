Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb5a25dd-6d04-47fb-8b5f-3a7eae04129b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóban üzente meg az énekes az európai közönségének, hogy bár azt remélte, idén tavasszal már találkozni fog velük, megint el kellett halasztani a turnéját. ","shortLead":"Videóban üzente meg az énekes az európai közönségének, hogy bár azt remélte, idén tavasszal már találkozni fog velük...","id":"20210217_Kituztek_Celine_Dion_budapesti_koncertjenek_az_uj_datumat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb5a25dd-6d04-47fb-8b5f-3a7eae04129b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac1a7b2-f085-4700-858a-d2836250faba","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Kituztek_Celine_Dion_budapesti_koncertjenek_az_uj_datumat","timestamp":"2021. február. 17. 16:50","title":"Kitűzték Celine Dion budapesti koncertjének az új dátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","shortLead":"A Szputnyik V már Magyarországra is megérkezett.","id":"20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e827950-728a-47ed-9539-29d5e33173d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_oroszorszag_vakcina_szputnyik_v_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. február. 16. 22:02","title":"Az oroszok megállapították, hogy a vakcinájuk a brit vírusmutáció ellen is hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Matolcsy György szerint Magyarország szintet léphetne a fenntartható felzárkózásban azzal, ha a legjobb egyetemek köré innovációs parkokat, okoskerteket építenének, amelyek bölcsői és keltetői lehetnének egy magyar innovációra és tulajdonra épülő vadonatúj gazdaságnak.","shortLead":"Matolcsy György szerint Magyarország szintet léphetne a fenntartható felzárkózásban azzal, ha a legjobb egyetemek köré...","id":"20210217_matolcsy_gyorgy_okos_kertek_innovacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e96e35-4d5e-4610-8203-5efa5305193a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_matolcsy_gyorgy_okos_kertek_innovacio","timestamp":"2021. február. 17. 07:03","title":"Íme Matolcsy György legújabb ötlete, amellyel szerinte lökhetnénk a magyar gazdaságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február óta vehető igénybe a lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolható lakásfelújítási kölcsön, van olyan nagyobb bank, ahol már az első folyósítás is megtörtént. Bár egy lakáscélú jelzáloghitelről van szó, a feltételek mégis eltérnek a többi ajánlattól, hiszen az államilag támogatott konstrukciókra speciális feltételek is vonatkoznak. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási kölcsön igénylésénél. ","shortLead":"Február óta vehető igénybe a lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolható lakásfelújítási kölcsön, van olyan nagyobb bank...","id":"20210217_lakasfelujitasi_hitel_buktato_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427e98d0-d29b-48f9-949d-db0441ace6fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_lakasfelujitasi_hitel_buktato_bank360","timestamp":"2021. február. 17. 12:42","title":"Mire kell odafigyelni a lakásfelújítási hitel igénylésénél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"A vonalon pótlóbuszok közlekednek.","id":"20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98271bb7-f4a4-4cbc-8a20-124c619bcc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee4523c-2c35-4d8f-a6ae-5d60773c7890","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_auto_villamos_baleset_karambol_zuglo_nagy_lajos_kiraly_utja","timestamp":"2021. február. 18. 11:25","title":"Autó és villamos csattant össze Zuglóban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mentő vitte el a televízióst, de már jól van.\r

\r

","shortLead":"Mentő vitte el a televízióst, de már jól van.\r

\r

","id":"20210217_Karambolozott_Vitray_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738a3a4f-e7a0-4630-b1aa-858b227c96aa","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Karambolozott_Vitray_Tamas","timestamp":"2021. február. 17. 09:04","title":"Karambolozott Vitray Tamás, elismerte a hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109c202f-34f6-4436-89f9-3ae26bcaeea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a brit gyártó első plugin hibrid hajtásláncú szupersportkocsija, melynek váltója nem rendelkezik hátrameneti fokozattal.","shortLead":"Megérkezett a brit gyártó első plugin hibrid hajtásláncú szupersportkocsija, melynek váltója nem rendelkezik...","id":"20210217_itt_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_a_680_loeros_artura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109c202f-34f6-4436-89f9-3ae26bcaeea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c18961-5cee-41dc-99e7-e4871ff0aac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_itt_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_a_680_loeros_artura","timestamp":"2021. február. 17. 07:59","title":"Itt az első zöld rendszámos McLaren, a 680 lóerős Artura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbea29b-cdfb-4447-90a0-048df5b9401f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt viszont nem írták meg a háziorvosoknak az erről szóló levélben, hogy mennyit kéne dolgozniuk a hétvégén, mint ahogy azt sem, hogy ezért kapnak-e bármilyen plusz juttatást.","shortLead":"Azt viszont nem írták meg a háziorvosoknak az erről szóló levélben, hogy mennyit kéne dolgozniuk a hétvégén, mint ahogy...","id":"20210218_haziorvosok_tomeges_oltas_hetvege_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddbea29b-cdfb-4447-90a0-048df5b9401f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d316c2-0f4d-4612-9bd9-4a3ba66db12a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_haziorvosok_tomeges_oltas_hetvege_level","timestamp":"2021. február. 18. 08:49","title":"Nyakunkon a tömeges oltás a fővárosi kormányhivatal szerint, hétvégi munkát kérnek a háziorvosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]