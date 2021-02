Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református egyház vezetője. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református...","id":"20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948f5f1e-eef0-4fd5-9913-0a75d3756daf","keywords":null,"link":"/360/20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","timestamp":"2021. február. 18. 07:51","title":"Radar360: Itthon is terjed a brit mutáns, tízmillió vakcinával lóg a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a398ce-120b-4799-87c4-2b1df58ddfd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e vendéglője, amit olcsón fel lehet vásárolni? Ha igen, hol és mi az adószáma? Ehhez hasonló kérdésekkel segítené a kormány munkáját a járvány idején a Duma Aktuál. Az adásból az is kiderül, hogyan lehetett volna hatékonyabb a vendéglátósok tüntetése. ","shortLead":"Van-e vendéglője, amit olcsón fel lehet vásárolni? Ha igen, hol és mi az adószáma? Ehhez hasonló kérdésekkel segítené...","id":"20210219_Duma_Aktual_Nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47a398ce-120b-4799-87c4-2b1df58ddfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad791ff8-1414-4a98-bcd8-01d231252b6d","keywords":null,"link":"/360/20210219_Duma_Aktual_Nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. február. 19. 19:00","title":"A Duma Aktuál nemzeti konzultációján már 400 lájkkal engedélyezhető a kínai vakcina ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1f39f2-e5b4-4467-8ed5-653a698a0be3","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az egyetemi szintű színészoktatást lenyúlta Vidnyánszky Attila, de aki nem ragaszkodik a diplomához, az választhatja az eddig is népszerű tanodákat vagy az SZFE átalakítása ellen tiltakozó tanárokból alakuló egyesület majdani képzését.","shortLead":"Az egyetemi szintű színészoktatást lenyúlta Vidnyánszky Attila, de aki nem ragaszkodik a diplomához, az választhatja...","id":"202107__szineszkepzes_azszfe_helyett__diploma_nelkul__valtozo_szerepek__forgoszinpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1f39f2-e5b4-4467-8ed5-653a698a0be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cc02ed-34fd-46c4-a096-ccd7ef85294c","keywords":null,"link":"/360/202107__szineszkepzes_azszfe_helyett__diploma_nelkul__valtozo_szerepek__forgoszinpad","timestamp":"2021. február. 19. 11:05","title":"A magán színitanodák aranykorát hozhatja el Vidnyánszkyék hatalomátvétele az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb csoporttal bővült az intézkedéssel érintettek köre.","shortLead":"Újabb csoporttal bővült az intézkedéssel érintettek köre.","id":"20210219_novak_katalin_szja_mentesseg_diplomas_gyed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d462864d-6145-42bd-8f1e-ca82ac0aeda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_novak_katalin_szja_mentesseg_diplomas_gyed","timestamp":"2021. február. 19. 12:16","title":"Novák: A diplomás gyed után sem kell szja-t fizetniük a 25 év alattiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze van az ideálistól. Pedig nem kéne, hogy ez ekkora macera legyen: a társasházak sokszor nem tudják, hogy közösen gyűjthetnék és ingyen elszállíttathatnák a háztartások által termelt használt olajat. Ráadásul a krumplisütés után visszamaradt olajat 100 százalékban újra lehet hasznosítani. ","shortLead":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze...","id":"20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f660e619-5174-4bad-ab1b-450c7e977aee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","timestamp":"2021. február. 18. 20:00","title":"Hogy ne a lefolyóban landoljon: mit lehet kezdeni a használt étolajjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja be.","shortLead":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja...","id":"20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8072f5-f37d-450d-853f-1b933e2f067a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","timestamp":"2021. február. 18. 07:45","title":"A civileket vegzáló törvények még úgy is ártanak a civil szférának, ha elmarad a betartatásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca8d1b4-b769-47fd-8dd3-8cf22336d0a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrkutatási hivatal minden eddiginél fejlettebb marsjárója elérte a vörös bolygót és a várakozásoknak megfelelően rendben le is szállt rá. Kezdődhet az egy évig tartó kutatás: volt-e élet a Marson?","shortLead":"Az űrkutatási hivatal minden eddiginél fejlettebb marsjárója elérte a vörös bolygót és a várakozásoknak megfelelően...","id":"20210218_nasa_mars_perseverance_marsjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aca8d1b4-b769-47fd-8dd3-8cf22336d0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b5412-e47c-411c-b385-24194728338c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_nasa_mars_perseverance_marsjaro","timestamp":"2021. február. 18. 21:57","title":"Odaért a Marsra a Perseverance, ismét történelmet írt a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A panaszt elutasították, de az Alkotmánybíróság meghagyta, hogy az Országgyűlésnek a feladatokkal arányos támogatást kell biztosítania az önkormányzatoknak. Ketten nyújtottak be különvéleményt.","shortLead":"A panaszt elutasították, de az Alkotmánybíróság meghagyta, hogy az Országgyűlésnek a feladatokkal arányos támogatást...","id":"20210219_A_godi_kulonleges_ovezet_az_Ab_szerint_rendben_van_de_ehhez_adott_egy_kis_szepsegtapaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9d62aab-8f11-426a-919c-1e5981730df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ad7900-07a0-428a-9ca0-75612419d630","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_A_godi_kulonleges_ovezet_az_Ab_szerint_rendben_van_de_ehhez_adott_egy_kis_szepsegtapaszt","timestamp":"2021. február. 19. 14:45","title":"A gödi különleges övezet az Ab szerint rendben van, de ehhez adott egy kis szépségtapaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]