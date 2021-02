Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd1a2a8-cc05-48b5-befe-cf7635a05801","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film magyar szinkronnal érkezik. Amerikában már karácsonykor felkerült a netre, de nálunk egész mostanáig bíztak a mozis premierben.","shortLead":"A film magyar szinkronnal érkezik. Amerikában már karácsonykor felkerült a netre, de nálunk egész mostanáig bíztak...","id":"20210222_A_Wonder_Woman_1984_online_jon_Magyarorszagon_is_megsem_kerul_moziba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abd1a2a8-cc05-48b5-befe-cf7635a05801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47814ba9-f255-4eb6-9a25-0504c56f99f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_A_Wonder_Woman_1984_online_jon_Magyarorszagon_is_megsem_kerul_moziba","timestamp":"2021. február. 22. 12:37","title":"A Wonder Woman 1984 online jön Magyarországon is, mégsem kerül moziba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fadd8ff-adae-44e8-968a-f7d865573638","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény szerint az elnökség szándékának ellenére. A közösség azért még folytatná az írást valahogy.","shortLead":"Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény...","id":"20210222_szemlelek_kirugas_beszunetett_tevekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fadd8ff-adae-44e8-968a-f7d865573638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da2341-e382-4ecc-b6f0-56d87ef26ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_szemlelek_kirugas_beszunetett_tevekenyseg","timestamp":"2021. február. 22. 16:39","title":"Beszünteti működését a SZEMlélek keresztény magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee656c06-6152-489f-bc99-2b6c6b25c037","c_author":"HVG","category":"360","description":"21 éves volt, mikor 1941-ben behívták munkaszolgálatra – de hogy élte túl a második világháború borzalmait? Egy 101 éves újságíró visszaemlékezései. ","shortLead":"21 éves volt, mikor 1941-ben behívták munkaszolgálatra – de hogy élte túl a második világháború borzalmait? Egy 101...","id":"202107_konyv__tulelestortenet_tatar_imre_fogsagbol_fogsagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee656c06-6152-489f-bc99-2b6c6b25c037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227c94e2-50f3-4a3c-85d1-ef2d49954520","keywords":null,"link":"/360/202107_konyv__tulelestortenet_tatar_imre_fogsagbol_fogsagba","timestamp":"2021. február. 22. 16:00","title":"Szelíd irónia és tűpontos miniportrék a háború idejéről – könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas szerencséjük volt a United Airlines 328-as járatán utazóknak. A Boeing 777-es egyik hajtóműve felrobbant és lángolt, de a pilóta megőrizte a nyugalmát. ","shortLead":"Hatalmas szerencséjük volt a United Airlines 328-as járatán utazóknak. A Boeing 777-es egyik hajtóműve felrobbant és...","id":"20210221_Felszallas_utan_felrobbant_a_repulogep_egyik_motorja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d668f1cb-efec-4a85-90f0-be7251bc632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d34e54f-6176-4c33-a864-ba6268902f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Felszallas_utan_felrobbant_a_repulogep_egyik_motorja__video","timestamp":"2021. február. 21. 11:55","title":"Videóra vették, ahogy Denver fölött felrobban egy Boeing hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","shortLead":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","id":"20210222_radioaktiv_hal_fukusima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b908dbbb-150a-40ac-b33f-e2e9309a86b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_radioaktiv_hal_fukusima","timestamp":"2021. február. 22. 19:55","title":"Radioaktív halat fogtak Fukusima közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","shortLead":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","id":"20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c1ed39-8e75-4a04-90c2-5e3000776a3e","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Minden ötödik gyerek szorong és boldogtalan a vírushelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Netanjahu azt állítja, az alkuban \"egyetlen darab izraeli vakcina sem\" érintett.","shortLead":"Netanjahu azt állítja, az alkuban \"egyetlen darab izraeli vakcina sem\" érintett.","id":"20210221_Sziria_Izrael_fogolycsere_megallapodas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8103eace-e06a-44cd-899b-69ab0cf3a286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Sziria_Izrael_fogolycsere_megallapodas_vakcina","timestamp":"2021. február. 21. 21:16","title":"Szíriának szánt vakcinákért fizetett Izrael egy fogolycsere-megállapodás részeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]