Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. Radioaktív halat fogtak Fukusima közelében

Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már ma bíróság elé állíthatják.

Letartóztatták a Köpcös feleségét

Forgalomba került az első digitális postabélyeg Németországban. Jövőre már mindegyik új bélyeg ilyen lesz. Nagyon hasznos kódot tesz minden bélyegére a német posta

Látványos koncepcióvideók mutatják, hogyan képzeli el a Samsung jövőbeli AR szemüvegeit.

Videók kerültek elő a Samsung várható csodaszemüvegéről

Közösen oldották meg a feladatokat az online vizsgán.

Tömeges vizsgacsalás miatt repülhet 49 elsőéves joghallgató a Bukaresti Egyetemről

Egyes becslések szerint az idei évben akár 60 százalékkal is zsugorodhat a Huawei mobileladásból származó bevétele, ezért a cégnek más források után kellett néznie.

Mesterséges intelligenciával segíti a sertéstenyésztést a Huawei

Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben felmerültek, mi pedig most olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak. „Mikor kerülök már sorra?" – töltse ki a hvg.hu vakcinakérdőívét!

Vizsgálni fogják a kéziratot, miután több szakértő is kételkedett az eredetiségében.

Visszavonják az árverésről a nemrég felfedezett József Attila-verset