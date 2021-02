Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig mindig visszapattantunk erről a szintről, most nem sikerült.","shortLead":"Eddig mindig visszapattantunk erről a szintről, most nem sikerült.","id":"20210225_Eddig_birta_360_fole_kerult_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecab44-a7d0-4425-92bc-e0490ae721ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Eddig_birta_360_fole_kerult_a_forint","timestamp":"2021. február. 25. 11:05","title":"Eddig bírta, 360 fölé került a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ fényképezőgépeiben. Az Isocell GN2 nagyobb az elődjénél, és a pixelekkel is variáltak a szebb képek érdekében.","shortLead":"A Samsung hasonló technológiát fejlesztett az új mobilos érzékelőjéhez, mint amilyet a Canon is használ...","id":"20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20a844c-00f9-4f59-ae59-2e2001d8009c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b86fc-0f8b-4b0b-95a5-23cf80021074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_samsung_dual_pixel_pro_erzekelo_fenykepezogep","timestamp":"2021. február. 25. 11:03","title":"Megmutatta a Samsung, milyen kamera lesz a következő csúcsmobiljában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem vallják be.","shortLead":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem...","id":"20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2991e9e1-46c9-4c67-a7ae-84e3a4680348","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","timestamp":"2021. február. 24. 13:13","title":"Ganxsta Zolee alkoholproblémákkal küzd, de nem akar leszokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","shortLead":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","id":"20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6ec01d-863d-4fd1-b631-013047ea866a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","timestamp":"2021. február. 24. 07:55","title":"Kiemelten fontos közérdeknek minősítette a kormány a MotoGP rendezési jogának megszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerdán 14 órától 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.","shortLead":"A szakszervezet szerdán 14 órától 24 órás munkabeszüntetést hirdetett.","id":"20210224_sztrajk_continental_mako","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5e374-2889-45e9-9537-6317d79f4f16","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 24. 13:35","title":"Újra sztrájkolni fognak a Continental makói dolgozói, de most már 24 órán át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Puskás Stadion alá, kifejezetten a miniszterelnöknek építenének alagutat, az egész beruházást pedig titkosítanák – erről beszélt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke, Stummer János egy kedden közzétett videójában. Később a hvg.hu-nak pontosított, eszerint a védett személyeknek, köztük Orbánnak építenék az alagutat. A Puskás Aréna is megerősítette a beruházás tervét, de szerintük a tervezett beruházás egy ötven méteres autós aluljáró. Úgy tudjuk, hogy az érkezési pontja a VIP-szektorban lenne. ","shortLead":"A Puskás Stadion alá, kifejezetten a miniszterelnöknek építenének alagutat, az egész beruházást pedig titkosítanák –...","id":"20210223_Alagut_epulhet_a_Puskas_Arena_ala_a_vedett_szemelyeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1779a111-9223-4a2e-9e38-18330a86cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e872a209-9b33-49ab-8d9a-d69495e50f19","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Alagut_epulhet_a_Puskas_Arena_ala_a_vedett_szemelyeknek","timestamp":"2021. február. 23. 17:38","title":"A védett személyeknek épül alagút a Puskás Aréna alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A bajnokság első és második helyezettje is kiesett a Magyar Kupából.","shortLead":"A bajnokság első és második helyezettje is kiesett a Magyar Kupából.","id":"20210224_magyar_kupa_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a50283e-dfda-4b85-b849-a37a5fa6331e","keywords":null,"link":"/sport/20210224_magyar_kupa_foci","timestamp":"2021. február. 24. 19:31","title":"A Ferencváros és a Felcsút sem jutott a Magyar Kupában a legjobb nyolc közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szoros a verseny az aspiránsok között a Medián februári mérése alapján. Az eddig felmerült nevek közül csak egy politikus elutasítottsága jelentős. ","shortLead":"Szoros a verseny az aspiránsok között a Medián februári mérése alapján. Az eddig felmerült nevek közül csak...","id":"20210224_Median_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ce949-2ed5-4e5d-9b0f-44c124aa998a","keywords":null,"link":"/360/20210224_Median_elovalasztas","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"Medián: Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]