[{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.","shortLead":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5603d91-2b26-4ecf-aa5c-5d77d1b97397","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210225_Marabu_Feknyuz_Tavasz_van_konzultaljunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5603d91-2b26-4ecf-aa5c-5d77d1b97397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eeab9fb-6765-405a-ae88-f9324d5ce571","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Marabu_Feknyuz_Tavasz_van_konzultaljunk","timestamp":"2021. február. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tavasz van, konzultáljunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni a felhasználókat.","shortLead":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni...","id":"20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb95f0ec-74c1-49ae-a34d-7cb73d9763d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. február. 24. 20:03","title":"Megakadályozza az új Firefox böngésző, hogy leskelődjenek a weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem vallják be.","shortLead":"A zenész szerint a szakmában mindenkinek vannak alkoholproblémái, legfeljebb olyanok vannak, akik hazudnak és nem...","id":"20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=964eb348-60fb-4735-8886-3886abf5f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2991e9e1-46c9-4c67-a7ae-84e3a4680348","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Ganxsta_Zolee_alkoholproblemakkal_kuzd_de_nem_akar_leszokni","timestamp":"2021. február. 24. 13:13","title":"Ganxsta Zolee alkoholproblémákkal küzd, de nem akar leszokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt veszett nyoma. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt...","id":"20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8529bc4-5a9d-40cf-ba1a-becf3e04c5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","timestamp":"2021. február. 23. 19:49","title":"Eltűnt a Gruevszki-féle lehallgatásokban érintett volt észak-macedón kémfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","shortLead":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","id":"20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561131be-b91e-4564-80fa-32d254ba5854","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","timestamp":"2021. február. 24. 08:55","title":"Hillary Clinton könyvet ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"180 millió helyett 90 millió adagnál is kevesebb vakcinára lehet számítani az AstraZenecától.","shortLead":"180 millió helyett 90 millió adagnál is kevesebb vakcinára lehet számítani az AstraZenecától.","id":"20210223_astrazeneca_vakcina_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7f4ff-6eed-4e54-a31c-bd696513ef62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_astrazeneca_vakcina_eu","timestamp":"2021. február. 23. 21:55","title":"Reuters: Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a1dedf-11b2-4176-b71e-3cbf66fed500","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A VII. kerületi önkormányzat talált nekik helyet a zenekarnak, mégis inkább a távozás mellett döntöttek.","shortLead":"A VII. kerületi önkormányzat talált nekik helyet a zenekarnak, mégis inkább a távozás mellett döntöttek.","id":"20210225_Erzsebevarosb_100_Tagu_Ciganyzenekar_XXII_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a1dedf-11b2-4176-b71e-3cbf66fed500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd75a3c-346f-4cdc-89b2-8be043abafe2","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Erzsebevarosb_100_Tagu_Ciganyzenekar_XXII_kerulet","timestamp":"2021. február. 25. 17:03","title":"Elköltözik Erzsébetvárosból a 100 Tagú Cigányzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]