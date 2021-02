Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Európai Bíróság által elkaszált civiltörvényre hivatkozva akart a Tempus Közalapítvány egy nyilatkozatot aláíratni a pályázókkal. 2021. február. 24. 15:10 Meghátrált a Tempus, már nem kell a nyilatkozniuk a civileknek, hogy külföldről támogatottak-e A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz. 2021. február. 23. 14:17 Most sem változott a jegybanki alapkamat A bölcsődei étkezésért sem kell fizetniük Novák Katalin bejelentése szerint. 2021. február. 24. 16:25 Nem kell bölcsődei díjat fizetniük a három vagy több gyermeket nevelő szülőknek A vizsgák híre lényegében egy MTI-közleményen keresztül robbant be a köztudatba. 2021. február. 24. 07:15 Több tízezer diáknak kellene közlekedési alapvizsgát tennie a jövő héttől Ahogy az elmúlt években mindig, ezúttal is többlettel zárta az év első hónapját az államháztartás. 2021. február. 23. 12:00 Közel 200 milliárd forint többlet lett januárban az államháztartásban Leleplezték a típus limuzin és kombi változatának ötödik generációját. ","shortLead":"Leleplezték a típus limuzin és kombi változatának ötödik generációját. 2021. február. 23. 16:49 Itt a teljesen megújult Mercedes C-osztály A Kádár-kockákból felhúzott családi házas telepektől görbe út és bizonytalan ízlés vezetett az alpesi stílusú családi házig. Az egyetemi tanár-művészettörténész albumában megelevenedik a löttyintett beton, a téglatapéta, a romantikus kármentők világa. 2021. február. 23. 17:00 Szalai András: "A neociki mutálódik, mint a koronavírus" A sportszedán hátsó kerekeit egy feltöltő nélküli méretes V8-as benzinmotor hajtja. 2021. február. 24. 09:23 Japán válasz a BMW M3-ra: itt a 479 lóerős új Lexus IS