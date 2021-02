Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf008db-2680-49fb-9e2c-b2bea249abee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210226_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf008db-2680-49fb-9e2c-b2bea249abee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9383060f-fb2b-40a3-906d-801fe8dc01d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Marabu_Feknyuz_Ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2021. február. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6885f48-5bda-44a2-848c-e87aabbbdd3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai szén-dioxid-termelés 14 százalékáért felelős jelenleg ez az egyetlen erőmű.","shortLead":"A hazai szén-dioxid-termelés 14 százalékáért felelős jelenleg ez az egyetlen erőmű.","id":"20210225_2025_matrai_eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6885f48-5bda-44a2-848c-e87aabbbdd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bea246-4aeb-436e-8dba-22d1981d9131","keywords":null,"link":"/zhvg/20210225_2025_matrai_eromu","timestamp":"2021. február. 25. 09:40","title":"2025-re alakítják át gázerőművé a Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális Lightning-csatlakozó. Egy bejegyzésből kiderül, hogy kezdetben nem is úgy képzelte el az Apple ezt, amivé azután alakult.","shortLead":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális...","id":"20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84261b4-0868-4934-8475-be6b87715074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Más csatlakozót képzelt el az iPhone-okra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vegyipart, a kiskereskedelmet is erősíti a társaság – erről is beszélt Hernádi Zsolt a BÉT-en.","shortLead":"A vegyipart, a kiskereskedelmet is erősíti a társaság – erről is beszélt Hernádi Zsolt a BÉT-en.","id":"20210224_mol_strategia_bet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb550d7a-a252-4313-b348-133f5328a05b","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_mol_strategia_bet","timestamp":"2021. február. 24. 09:55","title":"Olajvállalathoz képest szokatlan útra lép a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült hanganyagok manipuláltak.","shortLead":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült...","id":"20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbef891-74d2-4816-ae53-ababd4f9b9f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","timestamp":"2021. február. 25. 22:02","title":"Portik szerint rendőrök megbízására húzta csőbe Gyárfást és Princzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398733f0-26b8-4109-8d49-f5e41ea1e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes Balázs már 2018-ban is indult a választáson ugyanabban a kerületben.","shortLead":"Nemes Balázs már 2018-ban is indult a választáson ugyanabban a kerületben.","id":"20210225_momentum_mellar_tamas_nemes_balazs_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398733f0-26b8-4109-8d49-f5e41ea1e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511af82a-379e-4111-bffc-fcd8f446566d","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_momentum_mellar_tamas_nemes_balazs_elovalasztas","timestamp":"2021. február. 25. 15:57","title":"A Momentum Mellár választókerületében is indít jelöltet az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra még nem volt példa Németországban a mérések kezdete óta – közölte a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra...","id":"20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf5d43-065c-41e9-9617-9f651cd910fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","timestamp":"2021. február. 24. 12:33","title":"Egy hét alatt 42 fokkal ugrott meg a hőmérséklet Németországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani a következő napokban.","shortLead":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani...","id":"20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34adb1ff-824a-4510-84dc-fcf1e66f8b47","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:11","title":"Több magyar településen is 20 foknál melegebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]