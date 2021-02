Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már...","id":"20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6444069-9917-4132-baed-60dabf7c87f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","timestamp":"2021. február. 25. 13:58","title":"Szlovákia után Csehországot is padlóra küldte a harmadik járványhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Deutsch Tamás után más fideszes EP-képviselők frakciótagságát is felfüggeszthetik.\r

","shortLead":"Deutsch Tamás után más fideszes EP-képviselők frakciótagságát is felfüggeszthetik.\r

","id":"20210226_Fidesz_EPkepviselo_frakciotagsag_felfuggesztes_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3113945-04b2-4170-b531-617a6d5c07e2","keywords":null,"link":"/vilag/20210226_Fidesz_EPkepviselo_frakciotagsag_felfuggesztes_Neppart","timestamp":"2021. február. 26. 20:39","title":"Népszava: Megszületett a döntés az Európai Néppárt új működési szabályzatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a britek is maradnak.","shortLead":"Egyelőre a britek is maradnak.","id":"20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8d4430-8c1f-4266-a750-da2d76d7fbb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","timestamp":"2021. február. 26. 13:17","title":"Brüsszel tíz évvel meghosszabbítaná az európai roamingszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett a munkáltató. Most a gyárban működő három szakszervezet közös fellépését készítik elő, ugyanis eddig egy szervezet próbálta sztrájkkal elérni a követeléseiket.","shortLead":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett...","id":"20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8551de-0dbb-4fc4-a82e-727705700982","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","timestamp":"2021. február. 27. 08:11","title":"Pénteken sem egyeztek meg, újabb sztrájk jöhet a makói gumigyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban kaptunk választ az operatív törzstől.","shortLead":"Írásban kaptunk választ az operatív törzstől.","id":"20210226_Jelenleg_nincs_szo_az_altalanos_iskolak_bezarasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afd8e29-7943-42e5-8981-75ea60c5622a","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Jelenleg_nincs_szo_az_altalanos_iskolak_bezarasarol","timestamp":"2021. február. 26. 13:35","title":"Operatív törzs: Az adatok alapján még nem kell teljesen lezárni az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1581a-14df-4f09-93c0-5adcfc149c9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittas férfi a földön is húzta a nőt, később egy ismeretlen autójában is kárt tett.","shortLead":"Az ittas férfi a földön is húzta a nőt, később egy ismeretlen autójában is kárt tett.","id":"20210225_Vademeles_autotte_rugdosta_Tatabanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d1581a-14df-4f09-93c0-5adcfc149c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77ffc3e-e152-4aa6-9789-5b49fad50f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Vademeles_autotte_rugdosta_Tatabanya","timestamp":"2021. február. 25. 16:29","title":"Majdnem másfél év börtönt kapott a férfi, aki a nyílt utcán rugdosta élettársát Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta az egyeztető feleket.","shortLead":"Megállapodás ugyan nem született a közel háromórás tárgyalás után, de a munkáltató péntek délutánra újra összehívta...","id":"20210226_sztrajk_continental_mako","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82394e4e-c233-4bb3-81b7-cacd77a37374","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_sztrajk_continental_mako","timestamp":"2021. február. 26. 05:54","title":"Három sztrájk és egy háromórás tárgyalás után sincs megállapodás a ContiTechnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0280d19-bb92-45a5-9ce9-2b8722233db5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyirő József Uz Bence című regényének részletéből készülő kisjátékfilmet kezdtek el forgatni pénteken Székelyföldön. ","shortLead":"Nyirő József Uz Bence című regényének részletéből készülő kisjátékfilmet kezdtek el forgatni pénteken Székelyföldön...","id":"20210226_Mar_keszul_a_Nyiro_Jozseffilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0280d19-bb92-45a5-9ce9-2b8722233db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d81ab2b-cb83-40fe-a6e9-54f1cabef9e5","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_Mar_keszul_a_Nyiro_Jozseffilm","timestamp":"2021. február. 26. 15:58","title":"Már készül a Nyirő József-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]