Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","shortLead":"A színész, rendező is reagált a nemrég megjelent, örökbefogadással kapcsolatos kormányrendeletre.","id":"20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf781d4-1b59-471f-b0b5-3b0a191ee8f1","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Alfoldi_Robert_az_uj_kormanyrendeletrol_acsaladazcsalad","timestamp":"2021. február. 28. 15:05","title":"Alföldi Róbert az új kormányrendeletről: Tényleg, ez egy keresztény kormány! Most már igazán látszik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz hasonló edzéssel is. ","shortLead":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz...","id":"202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b78f8-c40e-4d76-8963-d7bcd6fbfa8d","keywords":null,"link":"/360/202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","timestamp":"2021. március. 01. 10:00","title":"Ha 50 felett is egészséges maradna, ismerje meg a HIIT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették a munkát. Most határozatlan időre állhatnak le a gépek.","shortLead":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették...","id":"20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0978c1d-8de7-42fb-a7a8-3cb84c538b8b","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Újra sztrájk kezdődik Makón, most határozatlan időre szüntetik be a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","shortLead":"Közeleg a WhatsApp vitatott változása, a cég ezért különös kampányba kezdett.","id":"20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1bd3cb-1ab8-4ef9-8fb0-51e9dbedfae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_whatsapp_alkalmazas_biztonsag_vegpontok_kozti_titkositas","timestamp":"2021. március. 01. 14:08","title":"A WhatsApp szerint nem érdemes más üzenetküldőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3978eb6-3990-4ae2-9e63-8bf1c36da8a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoomban évek óta elérhető a funkció, ami feliratozza a beszélgetéseket – ám ez csak a fizetős felhasználók számára volt elérhető. Hamarosan viszont mindenki más is megkapja majd.","shortLead":"A Zoomban évek óta elérhető a funkció, ami feliratozza a beszélgetéseket – ám ez csak a fizetős felhasználók számára...","id":"20210228_zoom_automatikus_felirat_videokonferencia_hivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3978eb6-3990-4ae2-9e63-8bf1c36da8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8deb2e66-03a7-483a-aa1e-a8b0a6ef3f30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_zoom_automatikus_felirat_videokonferencia_hivas","timestamp":"2021. február. 28. 08:03","title":"Mindenki megkapja a fizetős Zoom egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg is jelent az erről szóló rendelet.","shortLead":"Meg is jelent az erről szóló rendelet.","id":"20210227_Nyolcvanezer_forintot_kapnak_a_hetvegen_is_olto_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8908a91-e9d1-4aac-8712-616c267765ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Nyolcvanezer_forintot_kapnak_a_hetvegen_is_olto_orvosok","timestamp":"2021. február. 27. 18:28","title":"Nyolcvanezer forintot kapnak a hétvégén is oltó orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","shortLead":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","id":"20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead57fa8-e56e-4359-906d-255005f3ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","timestamp":"2021. február. 28. 16:58","title":"Két budapesti kerület kapott pénzt a kormánytól, mindkettő fideszes vezetésű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]