[{"available":true,"c_guid":"746830dd-4dc5-4485-9906-cdb458e109bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem indítványozta a letartóztatását, szerintük nem kell tartani bűnismétléstől.","shortLead":"Az ügyészség nem indítványozta a letartóztatását, szerintük nem kell tartani bűnismétléstől.","id":"20210228_Haromgyerekes_apa_a_keselo_buszsofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746830dd-4dc5-4485-9906-cdb458e109bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa5caf4-1a0f-46f6-935c-a4a754ad41b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Haromgyerekes_apa_a_keselo_buszsofor","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Háromgyerekes apa a késelő buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. ","shortLead":"Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte...","id":"20210228_Osszevesztek_azon_ki_hozza_a_vodkat_keseles_lett_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe641840-0c6e-455b-a5bc-8718c7d3b975","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Osszevesztek_azon_ki_hozza_a_vodkat_keseles_lett_a_vege","timestamp":"2021. február. 28. 09:15","title":"Összevesztek azon, ki hozza a vodkát, késelés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602","c_author":"","category":"vilag","description":"A Vlagyimir Putyin politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki a kilencvenes években, Borisz Jelcin elnöksége idején a miniszterelnök-helyettesi tisztségig emelkedett, 2015. február 27-én lőtték agyon Moszkva központjában, a Kreml falától egy kőhajításnyira.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki a kilencvenes években...","id":"20210227_Ezrek_tuntettek_Moszkvaban_Borisz_Nyemcov_meggyilkolasanak_hatodik_evfordulojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c36e01-a867-41f1-a7ab-4aa6bf81f602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d4c82-786a-4aea-91b1-5a432d86a95e","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Ezrek_tuntettek_Moszkvaban_Borisz_Nyemcov_meggyilkolasanak_hatodik_evfordulojan","timestamp":"2021. február. 27. 20:46","title":"Ezrek tüntettek Moszkvában Borisz Nyemcov meggyilkolásának hatodik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","shortLead":"A magyarországi spanyol, német, holland, ír, svéd és belga nagykövet azt üzeni, hogy a család az család.","id":"20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43d6189a-5288-4a4b-a495-03164dd8663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d225f04f-4d14-49d7-a993-2c5adb3035fa","keywords":null,"link":"/elet/20210227_nagykovetek_szivarvanycsaladokert","timestamp":"2021. február. 27. 10:52","title":"Közös képpel állt ki hat magyarországi nagykövet a szivárványcsaládok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és a távolságtartás lesz kötelező, miután a kedvező adatok miatt úgynevezett fehér színű besorolást kapott a terület - közölte szombaton az olasz egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Szardínia szigetén március elsejétől újraindul az élet, megnyitják a vendéglátóhelyeket, kizárólag a maszk viselete és...","id":"20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183abd7f-9d06-414b-a38f-dc63712c6b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Olaszorszag_feher_foltja_Szardinia_szigeten_feloldjak_a_jarvanykorlatozasok_tobbseget","timestamp":"2021. február. 27. 21:41","title":"Olaszország fehér foltja: Szardínia szigetén feloldják a járványkorlátozások többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","shortLead":"A CBS egy rövid klipet hozott nyilvánosságra a beszélgetésükből Oprah Winfrey-vel.","id":"20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b489a1c-99bb-4a1e-8c5d-82406332d411","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Itt_vannak_az_elso_reszletek_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujabol","timestamp":"2021. március. 01. 06:35","title":"Itt vannak az első részletek Harry herceg és Meghan Markle interjújából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is ad már egy alapvédettséget.","shortLead":"Sokkal több idő fog eltelni két oltás között. A cél, hogy az első védőoltást minél több embernek adják be, mert az is...","id":"20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4638b719-9a87-44f9-8a0d-398ae82cf2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_oltasi_terv_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 28. 14:54","title":"Változik az oltási terv, később adják a második Pfizert és AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7e967b-2492-465e-aaa4-aca7216079c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel kamionosnak 50 ezer forintjába került a manőver.","shortLead":"A lengyel kamionosnak 50 ezer forintjába került a manőver.","id":"20210227_fouton_tolato_kamion_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c7e967b-2492-465e-aaa4-aca7216079c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d948f6d7-a4c5-4c46-8d65-d9ddaad4e618","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_fouton_tolato_kamion_video","timestamp":"2021. február. 27. 12:40","title":"Főúton tolató kamiont fogtak a rendőrök, nem múlt sokon a tragédia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]