[{"available":true,"c_guid":"ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","shortLead":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","id":"20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca51d51b-1d5e-486f-86f1-f2e8d3c00612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","timestamp":"2021. március. 02. 11:53","title":"300 ezres büntetést kapott a szolnoki BMW-s, aki 50 helyett 146-tal száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is megmutatta mire képes.","shortLead":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is...","id":"20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c76b34-483d-48d5-914b-cdbb06059bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","timestamp":"2021. március. 03. 13:50","title":"Megmutatta az Audi új csúcsterméke, mit tud az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyűzenei alapszak indításával erősítene az egyetem.



","shortLead":"Könnyűzenei alapszak indításával erősítene az egyetem.



","id":"20210303_Diplomas_konnyuzeneszeket_is_kepezne_a_Debreceni_Egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf49e8-80a8-4af5-a5c8-a342012fd6f9","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Diplomas_konnyuzeneszeket_is_kepezne_a_Debreceni_Egyetem","timestamp":"2021. március. 03. 13:57","title":"Diplomás könnyűzenészeket is képezne a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub népszerű sorozatának ötödik évada március 20-án este indul.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub népszerű sorozatának ötödik évada március 20-án este indul.\r

\r

","id":"20210302_Jon_A_mi_kis_falunk_ujabb_evada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c7a504-5ebc-4dcd-aa40-eacaa7786a59","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Jon_A_mi_kis_falunk_ujabb_evada","timestamp":"2021. március. 02. 09:36","title":"Pajkaszeg újra pácban: jön A mi kis falunk újabb évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","shortLead":"Egyszer csak megjelent a pilótafülkében, és megtámadta a pilótát. Az utasszállító inkább visszafordult.","id":"20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34be7a75-60f5-4c59-ab3a-a04c356fe202","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Rejtelyes_kobormacska_tamadasa_miatt_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep","timestamp":"2021. március. 03. 11:11","title":"Rejtélyes kóbor macska támadása miatt hajtott végre kényszerleszállást egy utasszállító gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország rendkívül jó érzékkel kezelte a járvány első fázisát.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország rendkívül jó érzékkel kezelte a járvány első fázisát.","id":"20210302_Kasler_Miklos_szigoritas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125105e-3e49-45aa-96fa-bfa7b5388fd4","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Kasler_Miklos_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 06:56","title":"Kásler Miklós: Újabb szigorításokra lehet szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Times szerint a Hasogdzsi-gyilkosság megrendelőjétől kapta az ékszert, amelyről azt állította Markle, hogy csak kölcsönkapta.","shortLead":"A Times szerint a Hasogdzsi-gyilkosság megrendelőjétől kapta az ékszert, amelyről azt állította Markle, hogy csak...","id":"20210303_Meghan_Markle_fulbevalo_szaudi_tronorokos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225d1204-eaf6-49b3-8fe3-90ded913e954","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Meghan_Markle_fulbevalo_szaudi_tronorokos","timestamp":"2021. március. 03. 15:09","title":"Titkolni próbálta Meghan Markle, hogy kapott egy fülbevalót a szaúdi trónörököstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2020-ban 24 százalékkal csökkent a közúti balesetek száma, 46 százalékkal mérséklődött autólopások és 15 százalékkal a lakásbetörések száma.","shortLead":"2020-ban 24 százalékkal csökkent a közúti balesetek száma, 46 százalékkal mérséklődött autólopások és 15 százalékkal...","id":"20210302_Rendorseg_statisztika_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645e780e-b99e-4b56-9b72-59cd99cd83fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Rendorseg_statisztika_Magyarorszag","timestamp":"2021. március. 02. 07:59","title":"Az emberölések 80 százaléka családon belül történt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]