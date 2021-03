Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A kormány kultúrharcának legfrissebb zsákmánya a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amely nemcsak nevet vált, de végleg el is tűnhet a kínálatból. ","shortLead":"A kormány kultúrharcának legfrissebb zsákmánya a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amely nemcsak nevet vált, de végleg...","id":"20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b339ccd-dc4e-499a-974d-2e3eb211c45e","keywords":null,"link":"/360/20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT","timestamp":"2021. március. 03. 11:30","title":"Megszűnik a POSZT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc09f08-53ea-476b-97d3-3a208abba9c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók alapvető biztonsági tesztjei mellett egyre fontosabbak a valós körülmények között végzett károsanyag-kibocsátási tesztek is. ","shortLead":"Az autók alapvető biztonsági tesztjei mellett egyre fontosabbak a valós körülmények között végzett...","id":"20210303_Green_NCAP_zold_autok_tesztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc09f08-53ea-476b-97d3-3a208abba9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6320fda6-cb89-4d2f-9c4a-3449633a03a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Green_NCAP_zold_autok_tesztje","timestamp":"2021. március. 03. 11:40","title":"Green NCAP: Ez a lista mutatja, a legújabb autók mennyire környezetszennyezőek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae445fb-a374-45c5-ab60-8182615073c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mohácsi tűzoltó az ablakon nézett be a menyasszonyához, és erről videó is készült.



","shortLead":"A mohácsi tűzoltó az ablakon nézett be a menyasszonyához, és erről videó is készült.



","id":"20210303_Igy_keri_meg_egy_igazan_romantikus_tuzolto_a_parja_kezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae445fb-a374-45c5-ab60-8182615073c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceae0554-b5f7-431b-92f9-a957802c3d06","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Igy_keri_meg_egy_igazan_romantikus_tuzolto_a_parja_kezet","timestamp":"2021. március. 03. 15:46","title":"Így kéri meg egy igazán romantikus tűzoltó a párja kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","shortLead":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","id":"20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71107a14-d53d-4e03-b892-ec5cc7b962ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","timestamp":"2021. március. 03. 08:38","title":"Megint feljebb kúszott a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvették annak az autósnak a jogosítványát, akinek a közveszélyes akciójáról néhány napja lett nyilvános egy videó.","shortLead":"Elvették annak az autósnak a jogosítványát, akinek a közveszélyes akciójáról néhány napja lett nyilvános egy videó.","id":"20210303_pesti_ut_amokfuto_autos_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028481e5-68fb-46d4-815a-44cd63129725","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_pesti_ut_amokfuto_autos_rendorseg","timestamp":"2021. március. 03. 10:06","title":"Megtalálták a rendőrök a Pesti úti ámokfutó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bcbba0-57d4-4aad-b4d1-fe3fd2b6f81f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azokon az egyetemeken is nagy átalakítás következhet, amelyek nem vettek részt a modellváltásban.","shortLead":"Azokon az egyetemeken is nagy átalakítás következhet, amelyek nem vettek részt a modellváltásban.","id":"20210303_Uj_finanszirozasi_rendszer_egyetemek_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1bcbba0-57d4-4aad-b4d1-fe3fd2b6f81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871b51d-cff6-4a86-910e-e7570f4a0d80","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Uj_finanszirozasi_rendszer_egyetemek_oktatas","timestamp":"2021. március. 03. 07:29","title":"Új finanszírozási rendszer jöhet ősztől az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenci Tamás biostatisztikus szerint az oltások kedvező hatásai április elején érződhetnek.","shortLead":"Ferenci Tamás biostatisztikus szerint az oltások kedvező hatásai április elején érződhetnek.","id":"20210303_harmadik_hullam_koronavirus_tetozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0517d107-d20e-427f-a1af-e32df1a1b1c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_harmadik_hullam_koronavirus_tetozes","timestamp":"2021. március. 03. 21:30","title":"Március végén tetőzhet leghamarabb a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsősorban a budapestiek és Pest megyeiek izgulhatnak, nekik eddig csak a postások kézbesítettek.","shortLead":"Elsősorban a budapestiek és Pest megyeiek izgulhatnak, nekik eddig csak a postások kézbesítettek.","id":"202109_hirlapkezbesites_ujsagot_hozott_aposta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9efc6cd-50b5-46f1-9452-752aa3ab85d4","keywords":null,"link":"/360/202109_hirlapkezbesites_ujsagot_hozott_aposta","timestamp":"2021. március. 03. 16:00","title":"40-50 ezer háztartást érint, hogy a Posta júliustól nem viszi ki a napilapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]