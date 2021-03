Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15845ad-8ca6-45b8-b67f-ddfc26403a9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi lesz, ha a fiunknak nem lesz elég tudása, hogy átvegye tőlem a munkát – teszi fel a kérdést az egyik kis himalájai monostor őrzője. A családi tradíció és a modern vívmányok kerülnek ellentétbe, miközben egy család minden tagja azt keresi, mi a kulcs a boldogsághoz. A monostor gyermekei, első rész. ","shortLead":"Mi lesz, ha a fiunknak nem lesz elég tudása, hogy átvegye tőlem a munkát – teszi fel a kérdést az egyik kis himalájai...","id":"20210306_Doku360_A_monostor_gyermekei_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15845ad-8ca6-45b8-b67f-ddfc26403a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02defa0-9204-48df-8303-67ed6d4299bd","keywords":null,"link":"/360/20210306_Doku360_A_monostor_gyermekei_elso_resz","timestamp":"2021. március. 06. 19:00","title":"Doku360: Imádkozás helyett inkább edzeni fogok a szerzeteseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket. A katolikus templomok nyitva maradnak, de Budapesten nem lesznek misék. ","shortLead":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak...","id":"20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266a9367-9c23-40eb-bf4a-e0cfb76351f3","keywords":null,"link":"/elet/20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 15:54","title":"A református és az evangélikus templomokban nem lesznek istentiszteletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e9c427-72cf-47db-8707-14cf1dbcf25f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre nem az autók számának csökkentése a reális cél, csupán a növekedés megállítása.","shortLead":"Egyelőre nem az autók számának csökkentése a reális cél, csupán a növekedés megállítása.","id":"20210306_Vitezy_Debrecennyi_ember_koltozhet_Budapestre_es_az_agglomeracioba_es_akkor_a_fovaros_kozlekedhetetlenne_valik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e9c427-72cf-47db-8707-14cf1dbcf25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc302fc3-d0b3-4e64-9c58-1a3c7d6c7834","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Vitezy_Debrecennyi_ember_koltozhet_Budapestre_es_az_agglomeracioba_es_akkor_a_fovaros_kozlekedhetetlenne_valik","timestamp":"2021. március. 06. 10:21","title":"Vitézy: Debrecennyi ember költözhet Budapestre és az agglomerációba, és akkor a főváros közlekedhetetlenné válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A rendkívüli intézkedés a veszélyhelyzet végéig áll fenn.","shortLead":"A rendkívüli intézkedés a veszélyhelyzet végéig áll fenn.","id":"20210306_Kotelezo_vezenyles_maganegeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b058beb-a0ad-455d-b55a-05e8618f7947","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Kotelezo_vezenyles_maganegeszsegugy","timestamp":"2021. március. 06. 09:15","title":"Kötelezően állami kórházba vezényelhetik a magánintézmények dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól jöttek az OTP-nek is az államilag támogatott hitelkonstrukciók.","shortLead":"Jól jöttek az OTP-nek is az államilag támogatott hitelkonstrukciók.","id":"20210305_otp_csanyi_eves_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e2f449-2e13-4475-a3e9-64576621b385","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_otp_csanyi_eves_jelentes","timestamp":"2021. március. 05. 12:42","title":"Harmadával esett vissza az OTP nyeresége 2020-ban, de Csányi Sándor elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg úgy volt, 74 ezer embert már a hétvégén beoltanak a vakcinával, ez most eltolódik.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, 74 ezer embert már a hétvégén beoltanak a vakcinával, ez most eltolódik.","id":"20210305_astrazeneca_vakcina_tomeges_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95b61a7-9b51-4763-a920-2a4a2d5f6b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_astrazeneca_vakcina_tomeges_oltas","timestamp":"2021. március. 05. 17:37","title":"Megjött a tájékoztatás: a jövő héten adják be a most elmaradt AstraZeneca-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","shortLead":"A programozóiskola tovább terjeszkedik Európában.","id":"20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c726d87d-4126-4057-8272-9e0ec49fa76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1d36-dd5d-47b4-b415-c5c9eb495a01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Hetmillio_euros_befektetes_a_Codecoolban","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"Hétmillió eurós befektetés a Codecoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A palota \"corgik nélkül olyan lenne, mint a londoni Tower varjak nélkül\" – mondta egy bennfentes.","shortLead":"A palota \"corgik nélkül olyan lenne, mint a londoni Tower varjak nélkül\" – mondta egy bennfentes.","id":"20210305_brit_kiralyi_palota_ii_erzsebet_corgi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf4545-da64-4278-ab32-8e16207b800d","keywords":null,"link":"/elet/20210305_brit_kiralyi_palota_ii_erzsebet_corgi","timestamp":"2021. március. 05. 21:55","title":"Három év után ismét corgik rohangálnak a brit királyi palotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]