[{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

\r

","shortLead":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

\r

","id":"20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec404e37-2bb2-4c18-867b-ed8ad0670f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","timestamp":"2021. március. 06. 12:43","title":"Egy nap után kiderült az oltási rendszer hibabejelentő telefonszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","shortLead":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","id":"20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae52a25-0a55-4db5-a000-bb3407f43806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","timestamp":"2021. március. 05. 20:03","title":"Egy, a Földhöz hasonló bolygóra bukkantak a Naprendszer közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt bemutatta előválasztási programját.","shortLead":"A párt bemutatta előválasztási programját.","id":"20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a61c120-0cf1-48bb-9d84-62cbfdf891d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Negynapos_munkahetet_es_eurot_is_iger_a_Momentum","timestamp":"2021. március. 07. 17:43","title":"Négynapos munkahetet és eurót is ígér a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A palota \"corgik nélkül olyan lenne, mint a londoni Tower varjak nélkül\" – mondta egy bennfentes.","shortLead":"A palota \"corgik nélkül olyan lenne, mint a londoni Tower varjak nélkül\" – mondta egy bennfentes.","id":"20210305_brit_kiralyi_palota_ii_erzsebet_corgi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bc042ce-fc37-4eb7-9aaf-a4314f8df077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdf4545-da64-4278-ab32-8e16207b800d","keywords":null,"link":"/elet/20210305_brit_kiralyi_palota_ii_erzsebet_corgi","timestamp":"2021. március. 05. 21:55","title":"Három év után ismét corgik rohangálnak a brit királyi palotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e73f72e-6053-4cd3-ae8e-301962ab9a46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az is fontos, hogy meccs után ne terheljék házimunkával a férfiakat.","shortLead":"Az is fontos, hogy meccs után ne terheljék házimunkával a férfiakat.","id":"20210306_Kisvarda_sportigazgato_focistafelesegek_hazimunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e73f72e-6053-4cd3-ae8e-301962ab9a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb367148-1efc-4a61-8bce-695886a419dd","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Kisvarda_sportigazgato_focistafelesegek_hazimunka","timestamp":"2021. március. 06. 09:57","title":"A Kisvárda sportigazgatója megkérte a focistafeleségeket, ne várják el, hogy a férjük keljen fel éjjel a gyerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorúbb szabályozásokat vezetnek be Ausztriában azokon a településeken, körzetekben, ahol 100 ezer lakosra vetítve meghaladja a 400-at az új koronavírus okozta megbetegedések száma hét nap átlagában.","shortLead":"Szigorúbb szabályozásokat vezetnek be Ausztriában azokon a településeken, körzetekben, ahol 100 ezer lakosra vetítve...","id":"20210307_Magyarorszag_laborjaban_is_szigoritanak_es_felporgetik_a_teszteleseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a188c4-3fa4-4e83-b8eb-2bfc41291564","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Magyarorszag_laborjaban_is_szigoritanak_es_felporgetik_a_teszteleseket","timestamp":"2021. március. 07. 15:57","title":"Magyarország laborjában is szigorítanak és felpörgetik a teszteléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek Cupertinóban, befejezik e két eszköz gyártását.","shortLead":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek...","id":"20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f86e2a-1de6-492f-9f18-8f006efa19c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","timestamp":"2021. március. 07. 18:03","title":"Lehet, hogy végleg el kell búcsúznunk az Apple két számítógépétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvelők egyesülete szerint leállhat a bértámogatási ügyintézés is.","shortLead":"A könyvelők egyesülete szerint leállhat a bértámogatási ügyintézés is.","id":"20210305_konyvelo_tiltakozas_zaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b754ecfe-01e1-4f66-a8d8-7312fe9525da","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_konyvelo_tiltakozas_zaras","timestamp":"2021. március. 05. 19:12","title":"A könyvelők tiltakoznak a zárás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]