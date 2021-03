Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katari világbajnokság utánig szólt a szerződése, de maga kérte, hogy mentsék fel.","shortLead":"A katari világbajnokság utánig szólt a szerződése, de maga kérte, hogy mentsék fel.","id":"20210309_joachim_low_nemet_labdarugo_valogatott_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f20f3-07fe-48cb-aaa6-288172551d20","keywords":null,"link":"/sport/20210309_joachim_low_nemet_labdarugo_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. március. 09. 13:06","title":"Löw az Eb után otthagyja a német válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207db1c0-120e-4724-8131-bed0c137e218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szeged és a magyar kézilabda-válogatott átlövőjét nagyon megviseli, hogy újra karanténba kell vonulnia.","shortLead":"A Szeged és a magyar kézilabda-válogatott átlövőjét nagyon megviseli, hogy újra karanténba kell vonulnia.","id":"20210309_kezilabda_valogatott_koronavirus_fertozes_bodo_richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=207db1c0-120e-4724-8131-bed0c137e218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b39427-1678-4855-840f-9bb62e204b63","keywords":null,"link":"/elet/20210309_kezilabda_valogatott_koronavirus_fertozes_bodo_richard","timestamp":"2021. március. 09. 15:34","title":"„Sírni tudnék” – másodszor is megfertőzte a koronavírus Bodó Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","shortLead":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","id":"20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d08ead3-63b9-4e0a-8baa-bcbd0cf3c468","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","timestamp":"2021. március. 11. 11:44","title":"Legalább 1 milliárd forintot kell a rozsdaövezetekre költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el egy uniós illetékes.","shortLead":"Bizonyos tényezők megnehezíthetik a második negyedévre tervezett 55 millió adag oltás leszállítását, árulta el...","id":"20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd9c8fb-203a-4f90-83a4-77bc5d1119db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_koronavirus_vakcina_europai_unio_johnson_and_johnson","timestamp":"2021. március. 09. 20:16","title":"Kérdésessé vált, tudja-e teljesíteni az uniós vakcinarendelést a Johnson and Johnson ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő összeget, mert akár adóhiánya is keletkezhet a befizetőnek. 