Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra jogosultak.","shortLead":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra...","id":"20210310_Gyermekotthon_javitointezet_talalkozas_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18845e0-9083-4126-b77a-7ca5cb1df254","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Gyermekotthon_javitointezet_talalkozas_korlatozas","timestamp":"2021. március. 10. 10:10","title":"Müller Cecíliához fordult Szél Bernadett, hogy a gyermekotthonok lakói találkozhassanak a rokonaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli fülhallgatót.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli...","id":"20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb62d89-ce67-49f7-9f6f-2db6ec86e681","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","timestamp":"2021. március. 09. 16:03","title":"Megmutatta a OnePlus társalapítója, milyen lehet a vezeték nélküli fülhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar halálozásokat illetően. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Reagált a Buckingham-palota Harry herceg és Meghan Markle interjújára. Borúlátó előrejelzés Amerikából a magyar...","id":"20210310_Radar360_Terjed_a_brit_mutans_veszelyben_a_BKV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce12100-d4ea-4df8-84bd-22e85d801332","keywords":null,"link":"/360/20210310_Radar360_Terjed_a_brit_mutans_veszelyben_a_BKV","timestamp":"2021. március. 10. 07:48","title":"Radar360: Terjed a brit mutáns, veszélyben a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","shortLead":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","id":"20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16328b8-a722-45b3-aa2f-4c3c5304285e","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","timestamp":"2021. március. 10. 20:11","title":"Megengedné a polgári polgármester, hogy nyitva tartsanak a virágüzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz, hogy hozzáférjenek a kamerák képéhez és az elmentett archívumhoz.","shortLead":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz...","id":"20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bd633-d3f6-49a4-9c84-226844873cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","timestamp":"2021. március. 10. 07:33","title":"Feltörtek 150 ezer biztonsági kamerát a hackerek Amerikában, a Tesla gyárába is benéztek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami tisztségviselők családtagjai.","shortLead":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami...","id":"20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e36080-8454-44ba-b69b-3104e8662c89","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","timestamp":"2021. március. 10. 21:52","title":"Hétezren kaptak jogosulatlanul soron kívüli oltást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyorsítani próbálták az engedélyeztetés folyamatát, de úgy tűnik, nem jött össze.","shortLead":"Gyorsítani próbálták az engedélyeztetés folyamatát, de úgy tűnik, nem jött össze.","id":"20210309_paks_atomeromu_bovites_orszagos_atomenergia_hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0985f16-548f-4e14-abd6-6eaf76fb2832","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_paks_atomeromu_bovites_orszagos_atomenergia_hivatal","timestamp":"2021. március. 09. 16:21","title":"Paksi bővítés: még mindig nem nyújtották be a gödörásási kérelmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8a0707-c9eb-4eff-9fee-d0b8cc95a02d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A capitoliumi rendőrség kérelme után döntöttek így.","shortLead":"A capitoliumi rendőrség kérelme után döntöttek így.","id":"20210310_Nemzeti_Garda_Washington_Capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be8a0707-c9eb-4eff-9fee-d0b8cc95a02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414ed169-d4a9-42ef-a633-6fb349934986","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_Nemzeti_Garda_Washington_Capitolium","timestamp":"2021. március. 10. 06:49","title":"Még marad a Nemzeti Gárda Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]