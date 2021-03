Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell azt mondta, örök emlék marad az esküvő.","shortLead":"A modell azt mondta, örök emlék marad az esküvő.","id":"20210310_Mihalik_Eniko_Karacsony_Gergely_meghato_beszedet_mondott_de_vicces_is_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ca2732-d2fa-433b-ae13-6e6e77e775b9","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Mihalik_Eniko_Karacsony_Gergely_meghato_beszedet_mondott_de_vicces_is_volt","timestamp":"2021. március. 10. 10:01","title":"Mihalik Enikő: Karácsony Gergely megható beszédet mondott, de vicces is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4682137-104d-424d-ba91-281bb044f03d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább drágul a kézilabda-Eb.","shortLead":"Tovább drágul a kézilabda-Eb.","id":"20210311_sportcsarnok_kezilabda_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4682137-104d-424d-ba91-281bb044f03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e800db1-3e84-4fb5-b06a-da9a5922c55c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_sportcsarnok_kezilabda_eb","timestamp":"2021. március. 11. 07:13","title":"Közel 12 milliárd forintot vesznek ki a Gazdaságvédelmi Alapból három sportcsarnok építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott. A szerkezet most két hangot is felvett.","shortLead":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott...","id":"20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382da3b3-abb0-40ff-b18e-5e14ad5dd577","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","timestamp":"2021. március. 11. 11:03","title":"Felvette a NASA Mars-járója, ahogy lézerrel lő egy közeli sziklát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két tévé gyulladt ki a kórházban, betegágyakban tolva kellett kimenteni az embereket összesen hat emeletről.","shortLead":"Két tévé gyulladt ki a kórházban, betegágyakban tolva kellett kimenteni az embereket összesen hat emeletről.","id":"20210311_szekesfehervari_korhaz_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d50f845-7dbf-4459-9d99-f0c91ef8d1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szekesfehervari_korhaz_tuz","timestamp":"2021. március. 11. 08:18","title":"Tűz ütött ki a székesfehérvári kórházban, 128 beteget mentettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","shortLead":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","id":"20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9a4b6-2e68-4fc7-b147-ca97a2ebf222","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","timestamp":"2021. március. 10. 13:39","title":"Kisfiúkkal fajtalankodott egy 42 éves férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta – a társadalom megosztottságával együtt.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639d9ca2-bec1-4e0d-be09-2e0f1089df9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd143e8-70e4-496c-8c64-179fa22da4a8","keywords":null,"link":"/360/202110__orban_hajtukanyarjai__leallo_oltas_es_oktatas__aszolidaritas_vege__a_rendszer_meztelen","timestamp":"2021. március. 11. 07:00","title":"Orbán magának köszönheti a válságkezelés két legnagyobb kudarcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus elemzése. ","shortLead":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus...","id":"202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de90822-0dab-4f71-bbb2-fdf17ae4ef57","keywords":null,"link":"/360/202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","timestamp":"2021. március. 11. 14:00","title":"Hol terjed jobban a koronavírus: buszon, edzőteremben vagy éppen húsüzemben? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]