Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Meredeken felszálló ágban van a harmadik hullám, főleg a brit mutáció miatt – közölte György István miniszterelnökségi államtitkár az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az országos oltási munkacsoport vezetője elmondta, hogy eddig 1 149 557 embert oltottak be, 327 428-an már a második adagot is megkapták. Az eheti oltásokkal a 80 éven felüliek oltását be tudják fejezni.

A háziorvosok több mint 100 ezer AstraZeneca vakcinát adhatnak be, ezzel országos átlagban praxisonként 20–21 ember tudnak beoltani a héten. A kórházi oltópontokon Pfizerrel és Szputnyikkal oltják az időseket, a háziorvosok átlagosan 24 embert küldhetnek a kórházi oltópontokra.

Az eddig Magyarországra beérkezett Sinopharm vakcinákat lényegében felhasználták – mondta el György István.

Ma kezdik el azoknak az oltását AstraZenecával, akiket múlt hétre hívtak volna be sms-ben (ezt adminisztrációs hiba miatt mondták le). Az operatív törzs tájékoztatója előtt a kormányinfón Gulyás Gergely miniszter elárulta, 16 ezer embert csak beoltottak hétvégén. Sokan ugyanis a lemondás ellenére megjelentek az oltópontnál, de volt olyan is, akire rátelefonáltak, hogy mégis menjen, mert megkapja az oltást. Voltak olyanok is, akik értesítés nélkül próbálkoztak, és úgy is megkapták a vakcinát.

György István arról is beszélt, megkezdték a rendvédelmi szervek beoltását. E hét szerdától jövő hét szerdáig 500 000 ember beoltására van lehetőség – zárta az államtitkár.

Sajnos, csúcsokat döntögetünk, bármelyik járványügyi adatot nézzük”

– mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Olyan magasak a mutatók, amiket korábban még nem tapasztaltak. A harmadik hullám kezdetét február 18-án jelentették be, azóta duplájára nőtt a kórházban ápoltak száma, a lélegeztetőgépen lévőké pedig a háromszorosára. A fertőzöttek és az elhunytak között sok a fiatal. Müller szerint

a számadataink nagyon aggasztóak.

Müller Cecília elmondta, a brit mutáns klinikai tünetei megegyeznek a korábban ismert variánssal, de sokkal gyorsabban romlik a betegek állapota. Beszélt arról is, hogy az elmúlt héten 35 802 új fertőzöttet azonosítottak, a települések 98 százaléka érintett már a fertőzésben. A fertőzöttek 55 százaléka nő, 45 százaléka férfi. Az összes fertőzött átlagéletkora 44,5 év volt.

Az országos tiszti főorvos közölte, hogy az összes beteg közül a 40–49 éves korosztály 23, az 50–59 évesek 17, a 30–39 éves korosztály 15 százalékot tesz ki, míg a 20–29 évesek, illetve a 65 éven felüliek 12–12 százalékot.

A héten Budapesten 7012 új fertőzöttet regisztráltak, ami az összes eset 20 százaléka. Pest megyében 5560 (12 százalék), míg Győr-Moson-Sopron megyében 2441 új fertőzöttet azonosítottak. A legkevesebb új eset Zala megyében fordult elő, az elmúlt héten 358 fertőzöttet regisztráltak, ami 1 százaléka az összes esetnek.

Müller Cecília beszélt arról is, hogy ma érkezett 55 200 AstraZeneca oltóanyag és 450 000 Sinopharm vakcina.

A következő hetekben érkező szállítmányok viszont jelentősen kevesebbek lesznek a vártnál, ezért további vakcinalehetőségek után kutatnak – mondta el a tiszti főorvos. Müller beszélt arról is, hogy a vakcinákon túl a terápiában is sok lehetőség adott. A tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy a háziorvos és a szakorvos is fel tudja írni a kórházakban eddig is használt favipiravirt.