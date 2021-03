Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szegényeken fog csattanni, ha kipukkad a vírusválság-buborék – jósolja Nouriel Roubini, akit gyakran a végzet apostolának tekintenek, mert oly sok válságot látott előre.","shortLead":"A szegényeken fog csattanni, ha kipukkad a vírusválság-buborék – jósolja Nouriel Roubini, akit gyakran a végzet...","id":"20210310_Roubini_szerint_sokaknak_fog_fajni_a_koronavirusvalsag_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f97e989-dc7b-4393-875d-5563e1bb56ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Roubini_szerint_sokaknak_fog_fajni_a_koronavirusvalsag_vege","timestamp":"2021. március. 10. 16:10","title":"Roubini szerint sokaknak fog fájni a koronavírus-válság vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan mennyibe is került egy év alatt a bankszámla. Ha a végösszeg minket is meglepett, válthatunk egy olcsóbb számlára is. De hogyan érdemes keresni?","shortLead":"Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan...","id":"20210311_bankszamla_valtas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b8f19b-a550-42ec-a88c-189eb88aac7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_bankszamla_valtas_bank360","timestamp":"2021. március. 11. 07:46","title":"És ön mennyit fizet a bankszámlájáért? Évek alatt tízezreket is spórolhatunk egy jó választással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Tizenhét országba jutott el az a vakcinatétel, amelynek a biztonságossága ügyében kérdések merültek fel. Az OGYÉI szerint Magyarországra nem érkezett abból a szállítmányból. Olaszország viszont egy másik tételt vizsgál.","shortLead":"Tizenhét országba jutott el az a vakcinatétel, amelynek a biztonságossága ügyében kérdések merültek fel. Az OGYÉI...","id":"20210311_Norvegia_Dania_Izland_AstraZeneca_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730653cb-2032-4ab7-97e7-61054528d595","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Norvegia_Dania_Izland_AstraZeneca_vakcina_oltas","timestamp":"2021. március. 11. 18:26","title":"17 európai országba jutott el a most vizsgált AstraZeneca-szállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek értékesítési áraira vonatkozó törvény ugyanis szembemegy az áruk szabad mozgásának elvével.","shortLead":"Az Európai Bíróság egy több mint tíz éve elfogadott magyar jogszabályról mondta ki, hogy sérti a közösségi jogot...","id":"20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7be1-b95d-4dfb-9792-9e9221e1944e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe56ae17-c18b-4908-b4dc-83d763935fe9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_Unios_jogot_sertett_a_Bajnaikormany","timestamp":"2021. március. 11. 12:35","title":"Most derült ki, hogy uniós jogot sértett a Bajnai-kormány, pedig még Orbánék is kardoskodtak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","shortLead":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","id":"20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eac8d0-b3e1-4326-afb8-202f5da6d29f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 10. 20:48","title":"Németországban már az Aldikban is kapható koronavírus-gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Opus Global Nyrt. korábban már közel 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a cégben.\r

","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. korábban már közel 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a cégben.\r

","id":"20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56470d66-fbb6-4f20-9b1c-48d4b0115e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","timestamp":"2021. március. 12. 11:39","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a Tigáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250191a9-e2e5-4a39-bdb8-f817fd005245","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem látok olyat, aki miattam szavazna a Fideszre – állítja Navracsics Tibor. Az egykori kancelláriaminiszter abban sem biztos, hogy egyáltalán létezik-e ma még politikai közép ma Magyarországon. A politikának állandó problémája, hogy mit tegyen a kiérdemesült politikusokkal – mondja a volt uniós biztos és elismeri, pozícióját tekintve túl van már a csúcson. \r

\r

","shortLead":"Nem látok olyat, aki miattam szavazna a Fideszre – állítja Navracsics Tibor. Az egykori kancelláriaminiszter abban sem...","id":"20210312_Elesben_Navracsics_Tiborral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=250191a9-e2e5-4a39-bdb8-f817fd005245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32816eee-86e8-4211-8507-93e669a55db3","keywords":null,"link":"/360/20210312_Elesben_Navracsics_Tiborral","timestamp":"2021. március. 12. 11:00","title":"Élesben Navracsics Tiborral: Biztos van, aki azóta is ezért utál engem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2eff000-fda5-4b44-93db-e98d65506ebf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Úgy bíznak ebben a tervben, hogy a kormány korábban visszautasította az elképzelést.","shortLead":"Úgy bíznak ebben a tervben, hogy a kormány korábban visszautasította az elképzelést.","id":"20210311_A_XIII_kerulet_hid_helyett_aluljarot_szeretne_Rakosrendezoig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2eff000-fda5-4b44-93db-e98d65506ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f616ad2-ff12-4ad5-864d-55fa7cc5a811","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_A_XIII_kerulet_hid_helyett_aluljarot_szeretne_Rakosrendezoig","timestamp":"2021. március. 11. 10:43","title":"A XIII. kerület híd helyett aluljárót szeretne Rákosrendezőig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]