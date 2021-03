Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"HVG/MTI","category":"360","description":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a legsúlyosabb helyzet, írja az ismert közgazdász a Project Syndicate-ben.","shortLead":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol...","id":"20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7763a04d-34f2-4ac5-89ea-ced1809f1295","keywords":null,"link":"/360/20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 12. 07:30","title":"Daron Acemoglu közgazdász: Őrültség a vakcinanacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9162fdbe-2fc3-4203-ba3a-9dc6ab425f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai prémium okostelefonok egy részébe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 888 kerül. Úgy tűnik, a gyártó a kicsit szerényebb pénztárcákra is gondol, és elkészíti a chipkészlet kissé lebutított változatát.","shortLead":"A mai prémium okostelefonok egy részébe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 888 kerül...","id":"20210310_snapdragon_888_lite_lapka_5g_modem_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9162fdbe-2fc3-4203-ba3a-9dc6ab425f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d1ef99-9df9-41e5-829e-7e36c965c66e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_snapdragon_888_lite_lapka_5g_modem_nelkul","timestamp":"2021. március. 10. 14:03","title":"Megfizethetőbb csúcstelefonok jöhetnek egy lebutított lapkának köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU által kötött vakcinaszerződésekről van szó. ","shortLead":"Az EU által kötött vakcinaszerződésekről van szó. ","id":"20210311_Villamgyorsan_cafolt_az_Europai_Bizottsag_Gulyas_Gergelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e18595-9f22-470e-a8a9-b6cdd091d17d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Villamgyorsan_cafolt_az_Europai_Bizottsag_Gulyas_Gergelyt","timestamp":"2021. március. 11. 13:59","title":"Villámgyorsan reagált az Európai Bizottság Gulyás Gergely szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","shortLead":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","id":"20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9a4b6-2e68-4fc7-b147-ca97a2ebf222","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","timestamp":"2021. március. 10. 13:39","title":"Kisfiúkkal fajtalankodott egy 42 éves férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","shortLead":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","id":"20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1fcba-f8c2-40d0-9ce0-34e6152b77eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","timestamp":"2021. március. 10. 11:04","title":"Jules Verne-összes tartja a könyveladási rekordot a Vaterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fa1176-8b6b-4a9e-b830-eb5b794373d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos közlése szerint február 18-a óta a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma a duplájára, míg a lélegeztetőgépen ápoltaké a háromszorosára emelkedett.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos közlése szerint február 18-a óta a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma a duplájára...","id":"20210311_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fa1176-8b6b-4a9e-b830-eb5b794373d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed19e2c9-9103-41ba-9141-ac4629906f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 11. 14:54","title":"Müller Cecília: \"Csúcsokat döntünk, bármelyik járványügyi adatot nézzük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cccfb5d-9cd0-44fc-8bfe-0cb7f430f438","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hálózatok elemei nem szűkölködnek állami, illetve uniós támogatásokban.","shortLead":"A hálózatok elemei nem szűkölködnek állami, illetve uniós támogatásokban.","id":"202110_helios_projekt_szalloda_lsimon_nepfoiskolajanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cccfb5d-9cd0-44fc-8bfe-0cb7f430f438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9ea38f-e930-4e4f-9845-6a35574ce131","keywords":null,"link":"/360/202110_helios_projekt_szalloda_lsimon_nepfoiskolajanal","timestamp":"2021. március. 11. 16:00","title":"Velencén új vállalkozás nőtt ki az L. Simon körüli alapítványi és cégerdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]