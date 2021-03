Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Tizenhét országba jutott el az a vakcinatétel, amelynek a biztonságossága ügyében kérdések merültek fel. Az OGYÉI szerint Magyarországra nem érkezett abból a szállítmányból. Olaszország viszont egy másik tételt vizsgál.","shortLead":"Tizenhét országba jutott el az a vakcinatétel, amelynek a biztonságossága ügyében kérdések merültek fel. Az OGYÉI...","id":"20210311_Norvegia_Dania_Izland_AstraZeneca_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730653cb-2032-4ab7-97e7-61054528d595","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Norvegia_Dania_Izland_AstraZeneca_vakcina_oltas","timestamp":"2021. március. 11. 18:26","title":"17 európai országba jutott el a most vizsgált AstraZeneca-szállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0015661-df6c-431b-8097-e9ddefd1cc04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben most, mint mielőtt a kormány járványügyi szigorítást jelentett be.","shortLead":"50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben most, mint mielőtt a kormány...","id":"20210311_wcpapir_zsebkendo_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0015661-df6c-431b-8097-e9ddefd1cc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e076683-2a51-46f4-8e9e-a3601447cdd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_wcpapir_zsebkendo_vasarlas","timestamp":"2021. március. 11. 08:44","title":"Újra megrohamozták a boltokat WC-papírért és zsebkendőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háromnapos hétvégén még át lehet sétálni a Lánchídon, március 17-től a felújítás végéig azonban mindenki előtt lezárják a hidat.\r

","shortLead":"A háromnapos hétvégén még át lehet sétálni a Lánchídon, március 17-től a felújítás végéig azonban mindenki előtt...","id":"20210311_Rakpart_Lanchid_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4beac959-9cc3-47c1-a665-c62da002e760","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Rakpart_Lanchid_SZFE","timestamp":"2021. március. 11. 10:09","title":"Hétvégente ismét a gyalogosoké a rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem fogadták meg a kormányfő tanácsát.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök nemrég arra figyelmeztetett, hogy a hasonló utakat most el kell halasztani. Valakik nem...","id":"20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59dc1c8-93f3-4e1b-8ceb-309dd8b67322","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dubaj_oe_lem_maganrepulo_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 12. 17:52","title":"Ezúttal Dubajba repült a NER magángépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Dániában jelenleg nem oltanak az oxfordi vakcinával.","shortLead":"Dániában jelenleg nem oltanak az oxfordi vakcinával.","id":"20210311_astrazeneca_verrogkepzodes_gyogyszerugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c7c9ff-c7a1-4413-b2fe-ebb89aa70bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_astrazeneca_verrogkepzodes_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 11. 16:18","title":"Brit gyógyszerfelügyelet: Nincs bizonyíték arra, hogy az AstraZeneca-oltás okozott volna vérrögképződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8cd3bb-1457-4580-b5b6-248a681593aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2014-től több gazdasági társaságnak adott át valótlan számlákat, akár börtönbe is kerülhet.","shortLead":"2014-től több gazdasági társaságnak adott át valótlan számlákat, akár börtönbe is kerülhet.","id":"20210311_Adocsalo_esztergomi_ingatlanos_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc8cd3bb-1457-4580-b5b6-248a681593aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65adc46-7c58-4596-bee7-cb9d49506c16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Adocsalo_esztergomi_ingatlanos_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2021. március. 11. 11:37","title":"Adócsaló esztergomi ingatlanos ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Eredetileg úgy volt, hogy már 2021. január 1-jétől csak közel nulla energiaigényű épületre lehet használatba vételi engedélyt kiadni, most már másodszor ad a kormány haladékot az építtetőknek.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, hogy már 2021. január 1-jétől csak közel nulla energiaigényű épületre lehet használatba vételi...","id":"20210311_lakas_energia_haladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ce3dfa-6ceb-4437-b7a0-9af526256a2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_lakas_energia_haladek","timestamp":"2021. március. 11. 07:27","title":"Még egy év haladékot adott a kormány az új lakásenergetikai szabályok bevezetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltások miatti adminisztrációba is beszáll az önkormányzat, mert ha az a háziorvosokra hárul, alig marad idejük oltani. ","shortLead":"Az oltások miatti adminisztrációba is beszáll az önkormányzat, mert ha az a háziorvosokra hárul, alig marad idejük...","id":"20210311_szombathely_oltopont_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4eefdf-0be1-477c-970b-c8e46a2eccec","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szombathely_oltopont_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 11. 15:38","title":"Mozikban és múzeumokban állítanak fel oltópontokat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]