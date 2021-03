Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól anélkül is megnézhetjük a mobilos Google Chrome böngészőben, hogy mit tartalmaz egy adott weboldal, hogy meg kellene azt nyitnunk.","shortLead":"Mostantól anélkül is megnézhetjük a mobilos Google Chrome böngészőben, hogy mit tartalmaz egy adott weboldal, hogy meg...","id":"20210311_google_chrome_weboldal_elonezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f09b02-22a1-4cdd-8a37-9d89d281a99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_google_chrome_weboldal_elonezete","timestamp":"2021. március. 11. 19:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Chrome-ot, máris használhatja az új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65685029-23fd-4ce4-8656-30826086e4f4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal Nyugat-Afrikában festett olyan képet, amit kizárólag madártávlatból lehet megcsodálni.



","shortLead":"Ezúttal Nyugat-Afrikában festett olyan képet, amit kizárólag madártávlatból lehet megcsodálni.



","id":"20210312_Ujra_alkotott_a_gigantikus_foldfestmenyeirol_ismert_Saype_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65685029-23fd-4ce4-8656-30826086e4f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079c53e5-0967-499e-821c-d5573a70ab34","keywords":null,"link":"/elet/20210312_Ujra_alkotott_a_gigantikus_foldfestmenyeirol_ismert_Saype_fotok","timestamp":"2021. március. 12. 10:28","title":"Újra alkotott a gigantikus földfestményeiről ismert Saype (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott. A szerkezet most két hangot is felvett.","shortLead":"Már javában dolgozik a NASA Perseverance nevű Mars-járójának SuperCam nevű egysége, ami egy mikrofont is kapott...","id":"20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382da3b3-abb0-40ff-b18e-5e14ad5dd577","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_mars_perseverance_supercam_lezer_hangfelvetel","timestamp":"2021. március. 11. 11:03","title":"Felvette a NASA Mars-járója, ahogy lézerrel lő egy közeli sziklát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oltásban Európa-bajnok Magyarország a német lap szerint.","shortLead":"Oltásban Európa-bajnok Magyarország a német lap szerint.","id":"20210311_die_welt_magyar_oltasi_program_europabajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3076f533-16f4-4cd6-9436-77d35af43b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_die_welt_magyar_oltasi_program_europabajnok","timestamp":"2021. március. 11. 17:37","title":"Az egekbe magasztalja a magyar oltási programot a Welt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közlekedési alapvizsgát kell tenniük tavasszal az általános iskolák 4., 5., 6., és hetedik osztályos tanulóinak.","shortLead":"Közlekedési alapvizsgát kell tenniük tavasszal az általános iskolák 4., 5., 6., és hetedik osztályos tanulóinak.","id":"20210312_Pentek_az_elso_hatarido_a_gyerekek_kozlekedesi_tudasprobajahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f153834a-9eaf-441e-a104-646687a511e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Pentek_az_elso_hatarido_a_gyerekek_kozlekedesi_tudasprobajahoz","timestamp":"2021. március. 12. 09:14","title":"Péntek az első határidő a gyerekek közlekedési tudáspróbájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát a frekvencia pályázatról.","shortLead":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát...","id":"20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf8ec0-df0f-42b8-85a0-e59bc3550690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","timestamp":"2021. március. 12. 17:18","title":"Hadat üzent a Klubrádió a Médiatanácsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus elemzése. ","shortLead":"A kérdés megválaszolásához nem elég a fertőzöttek emlékezetére hagyatkozni, jobb megoldás a szervezetükben lakozó vírus...","id":"202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9e8d24-5128-4fe6-b22a-56308d4d1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de90822-0dab-4f71-bbb2-fdf17ae4ef57","keywords":null,"link":"/360/202110_koronavirusgenvizsgalat_bionyomozas","timestamp":"2021. március. 11. 14:00","title":"Hol terjed jobban a koronavírus: buszon, edzőteremben vagy éppen húsüzemben? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbd2665-d174-4c0f-bed4-40f52025e2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes bejegyeztette az \"E 73\" jelzést, ami arra utal, hogy konkurenst kaphat a bajor über limuzin.","shortLead":"A Mercedes bejegyeztette az \"E 73\" jelzést, ami arra utal, hogy konkurenst kaphat a bajor über limuzin.","id":"20210311_A_BMW_bemutatta_a_635_loeros_M5_CSt_amire_a_Mercedesnek_is_lepni_kellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fbd2665-d174-4c0f-bed4-40f52025e2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308b1e87-f323-4b7f-b16c-95dd3b8e5b6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_A_BMW_bemutatta_a_635_loeros_M5_CSt_amire_a_Mercedesnek_is_lepni_kellett","timestamp":"2021. március. 11. 10:21","title":"A BMW bemutatta a 635 lóerős M5 CS-t, amire a Mercedesnek is lépnie kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]