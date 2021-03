Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ügy miatt kell felelnie Bedének: a Nyugati téri akciója miatt, amikor egy DK-s standot rugdosott, illetve a HVG munkatársának az inzultálása miatt.","shortLead":"Két ügy miatt kell felelnie Bedének: a Nyugati téri akciója miatt, amikor egy DK-s standot rugdosott, illetve a HVG...","id":"20210312_vademeles_ugyeszseg_Bede_Zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847003-308d-4f47-b497-877c4fea8887","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_vademeles_ugyeszseg_Bede_Zsolt","timestamp":"2021. március. 12. 18:15","title":"Vádat emelt az ügyészség Bede Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiküldött listákon olyan nevek is vannak az RTL Híradónak nyilatkozó orvosok szerint, akik már megkapták valamelyik koronavírus-vakcinát.","shortLead":"A kiküldött listákon olyan nevek is vannak az RTL Híradónak nyilatkozó orvosok szerint, akik már megkapták valamelyik...","id":"20210312_haziorvos_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=607fdeb6-d703-4666-b756-5d5ba920aa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e2bb78-89d5-47d4-bf7c-10b6aa644263","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_haziorvos_vakcina_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 21:45","title":"A háziorvosok szerint nem frissülnek megfelelően az oltásra várók listái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","shortLead":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","id":"20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07470595-f4da-49cb-89f9-af3a137b9700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","timestamp":"2021. március. 12. 20:10","title":"Akkumulátoripari biztos lett a volt energetikai államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek jobban fertőző mutánsok, amelyek ellen esetleg a jelenlegi oltások sem védenek - mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Duda Ernő virológus, immunológus professzor, aki szerint ez 1-2 év alatt fog lecsengeni.","shortLead":"A koronavírus még csak most adaptálódik az emberi fajhoz, ezért még viszonylag hosszú időn keresztül megjelenhetnek...","id":"20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c3d18e-a576-4d6d-af6c-6f6338c557e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79634f44-02ac-44b5-8487-505ac8c2bc0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Duda_Erno_Az_emberi_hulyeseg_is_kellett_hozza_hogy_ebbol_ekkora_jarvany_legyen","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Duda Ernő: Az emberi hülyeség is kellett hozzá, hogy ebből ekkora járvány legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","shortLead":"Halálos baleset történt a 4-es úton vasárnap reggel.","id":"20210314_karambol_nyirtura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5dc734-4fdd-47d2-a968-a73bd985530f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_karambol_nyirtura","timestamp":"2021. március. 14. 08:18","title":"Hárman meghaltak egy Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza a Sirit. Emlékezetében fogja tartani, melyik zeneszolgáltatást preferáljuk, azonban ez nem jelent kardinális változást.","shortLead":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza...","id":"20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8386a-3770-4eaa-8574-2b4535d16ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","timestamp":"2021. március. 13. 08:03","title":"Jó hír, ha iPhone-ja van és Spotifyt használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban.","shortLead":"A koronavírus-fertőzött Bányai Gábort családja közlése szerint továbbra is lélegeztetőgépen tartják, altatásban.","id":"20210312_banyai_gabor_fidesz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95638bf-7600-4c5b-ac10-f4967d45784e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_banyai_gabor_fidesz_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 18:45","title":"Kritikus az állapota Bányai Gábor fideszes képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8114bc-d964-498b-94ee-b4ebf95ff64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4000 forintot gombolt le egy nőről rendőri intézkedést színlelve a martinkai kisbolt előtt. Még egy kamu beszélgetést is eljátszott állítólagos feletteseivel.","shortLead":"4000 forintot gombolt le egy nőről rendőri intézkedést színlelve a martinkai kisbolt előtt. Még egy kamu beszélgetést...","id":"20210313_bunugyek_alrendor_maszkviseles_birsag_hajdusamson_martinka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8114bc-d964-498b-94ee-b4ebf95ff64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bab550c-48ed-4e79-a0a3-04fa837419ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_bunugyek_alrendor_maszkviseles_birsag_hajdusamson_martinka","timestamp":"2021. március. 13. 16:16","title":"Kék villogós biciklin távozott az álrendőr, miután helytelen maszkviselés miatt bírságolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]