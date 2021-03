Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjakat most ugyan nem adják át, de a győztesek megvannak.","shortLead":"A díjakat most ugyan nem adják át, de a győztesek megvannak.","id":"20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f816bad-4872-49e6-804c-8cf72befac8a","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Nagy_Fero_es_Szarvas_Jozsef_is_Kossuthdijas_mar","timestamp":"2021. március. 15. 11:17","title":"Nagy Feró és Szarvas József is Kossuth-díjas már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","shortLead":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","id":"20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92f9501-4a9f-4258-abae-1996568943d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","timestamp":"2021. március. 15. 21:56","title":"Havonta 10 ezerszer keresik a munkajogi igazságot az ingyenes jogpontokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó Vincze Balázs is. Lackfi János Babérkoszorút kapott.","shortLead":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó...","id":"20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a324236-1585-41ba-9887-99ba131cdd33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","timestamp":"2021. március. 15. 12:06","title":"Kiváló Művész lett Nemcsák Károly és Mikó István, kitüntették az SZFE több új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre van igény. Tudta ön például azt, hogy Orbán Viktor kínai és japán szövegből is kiszúrja, mi szól a fociról? ","shortLead":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre...","id":"20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028a9874-ace6-4b0c-b43d-4564c0f806c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","timestamp":"2021. március. 15. 16:38","title":"Fantasztikus hír az ünnepnapon: Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszáznál több feljelentés született, és négy szervező ellen eljárás is indult.","shortLead":"Háromszáznál több feljelentés született, és négy szervező ellen eljárás is indult.","id":"20210316_marcius_15_tuntetes_rendorsegi_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8698d3ba-7905-4e16-b4d6-8a83ef66388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5dbc6d-c92b-4a2b-aa1f-ad37c525a525","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_marcius_15_tuntetes_rendorsegi_eljaras","timestamp":"2021. március. 16. 06:49","title":"Százával jelentették fel a rendőrök a tüntetőket március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Snapdragon 888-as processzora kerülhet a Honor nyáron érkező mobiljába, a cégnek azonban egyelőre több problémával is meg kell küzdenie.","shortLead":"A Qualcomm Snapdragon 888-as processzora kerülhet a Honor nyáron érkező mobiljába, a cégnek azonban egyelőre több...","id":"20210316_honor_okostelefon_qualcomm_snapdragon_888_amerikai_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813249d4-439d-478a-9170-89939ad3e97b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_honor_okostelefon_qualcomm_snapdragon_888_amerikai_szankciok","timestamp":"2021. március. 16. 13:03","title":"Júliusban jöhet az első Honor-mobil, ami mentesül az amerikai szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek ellenzéki képviselők a Parlamentben. A miniszterelnök sikernek gondolja a Budapest-Belgrád vasútvonalat, és megígérte, hogy ha kell majd segítség az önkormányzatoktól az oltásban, jelezni fogják.","shortLead":"Azonnali kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek ellenzéki képviselők a Parlamentben. A miniszterelnök sikernek...","id":"20210316_azonnalikerdesekorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f3fd71-cf09-4be7-923e-6cd84abfb400","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_azonnalikerdesekorban","timestamp":"2021. március. 16. 16:33","title":"Orbán: Jakab Péter eljátssza, hogy szegény ember, miközben többszörös milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszámolók szerint a kórház két bejáratánál két különböző sor áll: az egyikben a Pfizer-, a másikban a Szputnyik-vakcináért érkezettek várakoznak.","shortLead":"A beszámolók szerint a kórház két bejáratánál két különböző sor áll: az egyikben a Pfizer-, a másikban...","id":"20210316_varosmajori_klinika_oltas_szputnyik_v_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ddb400-94cb-46c0-875c-82849e303b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_varosmajori_klinika_oltas_szputnyik_v_pfizer","timestamp":"2021. március. 16. 16:29","title":"Nagy tömeg alakult ki a Városmajori Szívklinika előtt, oltásra várnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]