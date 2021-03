Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőteljes havazás kezdődött.","shortLead":"Erőteljes havazás kezdődött.","id":"20210314_hovihar_denver_repulojarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f353317c-f1d5-46b3-83d1-7cf84941d028","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_hovihar_denver_repulojarat","timestamp":"2021. március. 14. 08:06","title":"Olyan ítéletidő tombol Denverben, hogy 2000 repülőjáratot kellett törölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutató már a szerkezet fejlettebb változatán is dolgozik, ami egyszerre akár két szúnyogot is képes lesz elintézni.","shortLead":"A kutató már a szerkezet fejlettebb változatán is dolgozik, ami egyszerre akár két szúnyogot is képes lesz elintézni.","id":"20210314_mesterseges_intelligencia_szunyog_lezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759f1683-b0b1-4ecf-a409-d476aa31aa2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_mesterseges_intelligencia_szunyog_lezer","timestamp":"2021. március. 14. 12:32","title":"A mesterséges intelligencia által vezérelt lézerrel irtaná a szúnyogokat egy orosz feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Ez a szám az egy évvel korábbi adatnál 34 ezerrel, a két évvel korábbinál pedig 6 ezerrel magasabb. A britek érdeklődése megnőtt az uniós polgárság iránt.","shortLead":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb...","id":"20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4f0092-44a2-4e4a-9323-f30c5fe2f907","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","timestamp":"2021. március. 15. 16:18","title":"Közel 30 ezer brit kért uniós állampolgárságot egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"91 évesen, hétfőn meghalt a legendás magyar motorversenyző, Kurucz György huszonötszörös magyar bajnok – tudatta a hírt az elhunyt családja a hvg.hu-val.","shortLead":"91 évesen, hétfőn meghalt a legendás magyar motorversenyző, Kurucz György huszonötszörös magyar bajnok – tudatta a hírt...","id":"20210315_Meghalt_Kurucz_Gyorgy_huszonotszoros_motorversenyzo_bajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a93a196-109f-49fa-af91-fbe49dbd2c0e","keywords":null,"link":"/sport/20210315_Meghalt_Kurucz_Gyorgy_huszonotszoros_motorversenyzo_bajnok","timestamp":"2021. március. 15. 12:28","title":"Meghalt Kurucz György huszonötszörös motorversenyző bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" Több busz terelve közlekedik, mert egy autó és egy mikrobusz karambolozott a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Kútvölgyi út közelében.\r

","shortLead":" Több busz terelve közlekedik, mert egy autó és egy mikrobusz karambolozott a Szilágyi Erzsébet fasorban, a Kútvölgyi...","id":"20210314_baleset_karambol_buda_buszjarat_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f457f6-f393-43e1-8cc1-c676920da346","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_baleset_karambol_buda_buszjarat_bkk","timestamp":"2021. március. 14. 10:18","title":"Baleset miatt változik több budai buszjárat útvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt az akklimatizálódási időszakban is.","shortLead":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt...","id":"20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5f473-3b55-495d-b623-2102f88d38d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","timestamp":"2021. március. 15. 21:45","title":"Naponta tesztelhetik a sportolókat az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég ehhez összesen 13 vállalattal kötne együttműködést.","shortLead":"A cég ehhez összesen 13 vállalattal kötne együttműködést.","id":"20210314_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b112d24-8e9c-4e9b-92ac-80eac903613f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2021. március. 14. 11:49","title":"A konkurensekkel összeállva készítene még több vakcinát a BioNTech","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök ismét nagyot ment: tudta ön, hogy 1848 is a családokról szólt?","shortLead":"A házelnök ismét nagyot ment: tudta ön, hogy 1848 is a családokról szólt?","id":"20210315_Agressziv_nihilistak_es_csaladellenesek_jutottak_eszebe_Kover_Laszlonak_a_nemzeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db96dd4-a420-437d-8550-140620b8088c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Agressziv_nihilistak_es_csaladellenesek_jutottak_eszebe_Kover_Laszlonak_a_nemzeti","timestamp":"2021. március. 15. 18:23","title":"Agresszív nihilisták és családellenesek jutottak eszébe Kövér Lászlónak a nemzeti ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]