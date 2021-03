Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"Serdült Viktória - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a vakcina használatát. Az oltási program leállítását sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem az Egészségügyi Világszervezet nem támogatja, a félelem miatt az oltást visszautasító betegekkel viszont már magyar háziorvosok is találkoztak. Ferenci Tamás biostatisztikus a hvg.hu-nak azt mondta: túlzott aggodalomra nincs ok, de óvatosnak kell lenni, ezért is fontos, hogy jelenleg is folyamatban van az esetek vizsgálata. ","shortLead":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy...","id":"20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e00501-4b1f-4066-977c-610bf9dfde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 16. 15:30","title":"AstraZeneca-oltás: az óvatosság indokolt, a pánik nem a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","shortLead":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","id":"20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92f9501-4a9f-4258-abae-1996568943d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","timestamp":"2021. március. 15. 21:56","title":"Havonta 10 ezerszer keresik a munkajogi igazságot az ingyenes jogpontokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","id":"20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea47004-eb84-41b2-b470-689468a8a683","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","timestamp":"2021. március. 17. 05:41","title":"Legalább nyolc embert agyonlőttek három amerikai masszázsszalonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 800 millió fontot érő részvénypakettje felétől megválik az Indigo Partners tőkealap-kezelő.","shortLead":"Több mint 800 millió fontot érő részvénypakettje felétől megválik az Indigo Partners tőkealap-kezelő.","id":"20210315_A_magyar_legitarsasag_legnagyobb_tulajdonosa_eladja_fele_erdekeltseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ad0af9-09ed-48a8-bdac-8e2547c1a853","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_A_magyar_legitarsasag_legnagyobb_tulajdonosa_eladja_fele_erdekeltseget","timestamp":"2021. március. 15. 20:51","title":"A magyar légitársaság legnagyobb tulajdonosa eladja fele érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új telefonmodelljük mellől a töltőt. A OnePlus viszont nem állt be a sorba, és a cég vezérigazgatója jelezte, lesz a töltő a hamarosan debütáló OnePlus 9-ben.","shortLead":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új...","id":"20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c8be4-4bad-4842-8168-114e8ccf7fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","timestamp":"2021. március. 15. 20:03","title":"Szembe megy a OnePlus az iparággal: töltőt is ad majd az új a telefonjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","id":"20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2101eb0-e100-4029-8053-53490b54b052","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","timestamp":"2021. március. 16. 10:53","title":"Svédországban is felfüggesztették az AstraZeneca-vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság szerint London nem tartja be a két Írország közti kereskedelem szabályait. A brit miniszterelnök szerint átmeneti és technikai jellegű intézkedésekről van szó.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint London nem tartja be a két Írország közti kereskedelem szabályait. A brit miniszterelnök...","id":"20210315_Brusszel_eljarast_inditott_mert_a_britek_felrugtak_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3080e46a-c7d2-4cee-ad0d-2ef72be27bc7","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Brusszel_eljarast_inditott_mert_a_britek_felrugtak_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2021. március. 15. 20:22","title":"Brüsszel eljárást indított, mert a britek felrúgták a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az AC Milan klasszisa öt év után tér vissza a nemzeti csapatba.","shortLead":"Az AC Milan klasszisa öt év után tér vissza a nemzeti csapatba.","id":"20210316_Zlatan_Ibrahimovic_Svedorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921489e9-4035-4540-a549-3b69dd641e09","keywords":null,"link":"/sport/20210316_Zlatan_Ibrahimovic_Svedorszag","timestamp":"2021. március. 16. 15:26","title":"Ibrahimovic is ott van a svédek vb-selejtezőre készülő keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]