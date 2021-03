Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d746cb2b-69d7-478c-a36b-d2985f65ccd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai politika már egyáltalán nem zárkózik el olyan élesen a Szputnyik vakcinától.","shortLead":"Az európai politika már egyáltalán nem zárkózik el olyan élesen a Szputnyik vakcinától.","id":"20210315_A_kormany_titkolozik_Brusszelen_keresztul_is_vennee_orosz_vakcinat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d746cb2b-69d7-478c-a36b-d2985f65ccd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c7adef-8f5a-459b-badd-d8d981564eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210315_A_kormany_titkolozik_Brusszelen_keresztul_is_vennee_orosz_vakcinat","timestamp":"2021. március. 15. 15:08","title":"A kormány titkolózik, Brüsszelen keresztül is venne-e orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám Oroszországban a polgárok kétharmada továbbra sem hisz a vakcinában és nem hajlandó azt beadatni magának. A jelenség az orosz hagyományokkal, a kapkodással, illetve a külföldre irányuló orosz propaganda nem kívánt mellékhatásaival magyarázható.","shortLead":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám...","id":"20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94c69a-b526-4517-a514-8e2271225a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","timestamp":"2021. március. 15. 17:00","title":"Szputnyik V – a vakcina, amit jobban szeretnek külföldön, mint otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint. A többi párt stagnál, az ellenzéki és a kormánypárti lista támogatottsága között pedig minimális a különbség.","shortLead":"A kormánypártok mellett a Jobbik és a Demokratikus Koalíció tudott növekedni a Závecz Research friss felmérése szerint...","id":"20210316_zavecz_fidesz_jobbik_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6686d7d4-151a-4531-a7e4-ba36413d0fa7","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_zavecz_fidesz_jobbik_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2021. március. 16. 11:02","title":"Závecz: Negyedmillióval nőtt a Fidesz–KDNP tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","shortLead":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","id":"20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f219d2-6281-4c68-a748-47a3dc54bca9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 16. 11:57","title":"Fülöp herceg egy hónap után elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más üzenetküldőnél már találkozhattunk ezzel a speciális beszédgyorsítási, illetve -lassítási funkcióval. ","shortLead":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más...","id":"20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8590191-9e02-4949-b74c-5dd320287df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","timestamp":"2021. március. 16. 10:03","title":"Lassabban vagy gyorsabban: hangos újítás érkezik a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb2a1c8-4498-45aa-85ce-a17306a7b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit kórházba szállították, mert megsérült a balesetben.","shortLead":"A férfit kórházba szállították, mert megsérült a balesetben.","id":"20210316_Fotok_Ot_autot_tort_ossze_egy_ittas_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb2a1c8-4498-45aa-85ce-a17306a7b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f914243-01e8-42d1-9d10-cd677f8317ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Fotok_Ot_autot_tort_ossze_egy_ittas_sofor","timestamp":"2021. március. 16. 08:02","title":"Fotók: Öt autót tört össze egy ittas sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","shortLead":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","id":"20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad413ce6-1e5d-4be1-8ed1-368ec3dcebd5","keywords":null,"link":"/sport/20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 16. 18:52","title":"Nyolcan fertőződtek meg koronavírussal a budapesti kard Világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre van igény. Tudta ön például azt, hogy Orbán Viktor kínai és japán szövegből is kiszúrja, mi szól a fociról? ","shortLead":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre...","id":"20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028a9874-ace6-4b0c-b43d-4564c0f806c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","timestamp":"2021. március. 15. 16:38","title":"Fantasztikus hír az ünnepnapon: Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]