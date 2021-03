Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Körbehajózta az Antarktisz egy selfjegéről leszakadt gigantikus A74 antarktiszi jéghegyet a Polarstern német kutatóhajó – tudósított a BBC.","shortLead":"Körbehajózta az Antarktisz egy selfjegéről leszakadt gigantikus A74 antarktiszi jéghegyet a Polarstern német kutatóhajó...","id":"20210316_a74_antarktiszi_jeghegy_polarstern_kutatohajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761d565-c659-476f-8902-e5b3c9631fbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_a74_antarktiszi_jeghegy_polarstern_kutatohajo","timestamp":"2021. március. 16. 21:03","title":"Körbehajózta a gigantikus A74 antarktiszi jéghegyet a Polarstern kutatóhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078b18e0-2669-4511-8851-74db305422a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka kabriója mostantól hivatalosan is a sportos AMG-családba tartozik. ","shortLead":"A stuttgarti márka kabriója mostantól hivatalosan is a sportos AMG-családba tartozik. ","id":"20210316_Mercedes_SL_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078b18e0-2669-4511-8851-74db305422a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca6b03f-db40-406e-b34c-722742432dc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Mercedes_SL_2021","timestamp":"2021. március. 16. 09:35","title":"Minden Mercedes SL AMG lesz mostantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint amíg a miniszterelnök így küzd, kötelessége teljes erejével támogatni őt. ","shortLead":"A színész szerint amíg a miniszterelnök így küzd, kötelessége teljes erejével támogatni őt. ","id":"20210316_Eperjes_Karoly_Orban_Viktor_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3f728f-0969-4e64-96de-0000d60cf36a","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Eperjes_Karoly_Orban_Viktor_interju","timestamp":"2021. március. 16. 15:58","title":"Eperjes Károly: Orbán embert próbáló küzdelmet folytat, amit csak Istenbe vetett mély hittel vívhat meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel nélkül. Ráadásul nekik még bértámogatás sem jár, mert egyéni vállalkozók. Megkérdeztük a kormányt, miért bünteti az egyéni vállalkozókat az alkalmazottakkal szemben, noha már egy éve is szó volt arról, hogy a bértámogatást a katás vállalkozókra is kiterjesztik.","shortLead":"A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel...","id":"20210317_szepsegipar_lezaras_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1852ce26-6917-41e9-84aa-1745d76ee1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_szepsegipar_lezaras_covid","timestamp":"2021. március. 17. 17:00","title":"\"Vállalkozó vagyok, egyedül dolgozom, én dögöljek éhen?\" – kilátástalan a szépségipari dolgozók helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem sejtő apja 600-as enduróján.","shortLead":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem...","id":"20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341636a9-cc04-46c3-a22f-bc5b9c5a5ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","timestamp":"2021. március. 16. 15:47","title":"A rendőrségen ért véget az erdei kaland a 13 éves motorosnak és csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","shortLead":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","id":"20210316_idojaras_kedd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12d9c94-e0ce-4cf1-8aa7-57ab0438f4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_idojaras_kedd","timestamp":"2021. március. 16. 05:35","title":"Hózápor és szélvihar is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Félő, hogy a támogatást, amivel a nehéz helyzetbe került lakosságot segítené az állam, hitelezők kezében landol. ","shortLead":"Félő, hogy a támogatást, amivel a nehéz helyzetbe került lakosságot segítené az állam, hitelezők kezében landol. ","id":"20210317_Az_adossagbehajtok_mar_nagyon_varjak_a_Bidenkormany_1400_dollaros_segelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c521566-45cc-4910-8b60-a8f14fb94e08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Az_adossagbehajtok_mar_nagyon_varjak_a_Bidenkormany_1400_dollaros_segelyet","timestamp":"2021. március. 17. 13:36","title":"Az adósságbehajtók már nagyon várják a Biden-kormány 1400 dolláros segélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter a Facebookon reagált: azt írta, álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra, illetve lezárásokra készül. ","shortLead":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb3462b-5d6d-4f3c-9844-86187350b4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","timestamp":"2021. március. 17. 15:38","title":"Index: Húsvétig biztos nem lesz nyitás, de még megyénkénti zárás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]