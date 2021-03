Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező település ivóvize lehet veszélyben.","shortLead":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező...","id":"20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77a0fd1-c1ae-4519-9e27-1adadb81febc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","timestamp":"2021. március. 16. 14:40","title":"Súlyos szennyezésre derült fény a Dunakanyar településeinek vízbázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén több mint 60 cég 1000-nél is több friss állást hoz. Hogyan készülj, mire figyelj, hogy közelebb kerülj új állásodhoz?\r

\r

","shortLead":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén...","id":"20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25694497-2e65-4b08-9fbb-1c1dd61adafb","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","timestamp":"2021. március. 17. 16:23","title":"Így készülj a legnagyobb online állásbörzére – már alig egy hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem sejtő apja 600-as enduróján.","shortLead":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem...","id":"20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341636a9-cc04-46c3-a22f-bc5b9c5a5ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","timestamp":"2021. március. 16. 15:47","title":"A rendőrségen ért véget az erdei kaland a 13 éves motorosnak és csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify közeljövőbeli céljai egyértelműek: uralni szeretné a zenei streamingszolgáltatások piacát. Több fronton is támadna ennek érdekében.","shortLead":"A Spotify közeljövőbeli céljai egyértelműek: uralni szeretné a zenei streamingszolgáltatások piacát. Több fronton is...","id":"20210317_spotify_tervek_podcast_hifi_hangoskonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33178645-86f6-48d7-b6f6-2874fd6abb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_spotify_tervek_podcast_hifi_hangoskonyv","timestamp":"2021. március. 17. 11:03","title":"Mit tervez a Spotify? Leleplezték a friss terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c053d9c0-f603-4d87-b0d0-1e4ac1c32c46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmilliárd forintba kerülne, és az önkormányzatnak nincs ennyi pénze.","shortLead":"Ötmilliárd forintba kerülne, és az önkormányzatnak nincs ennyi pénze.","id":"20210317_Nem_lesz_vederdo_a_godi_Samsunggyar_korul_lottek_a_zajvedelemnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c053d9c0-f603-4d87-b0d0-1e4ac1c32c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287239e2-479d-42d1-af43-32b020c8a4ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Nem_lesz_vederdo_a_godi_Samsunggyar_korul_lottek_a_zajvedelemnek","timestamp":"2021. március. 17. 14:09","title":"Nem lesz véderdő a gödi Samsung-gyár körül, lőttek a zajvédelemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége ázsiai származású nő volt.","id":"20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=933ca7bf-1ba9-4c0e-8253-187080444b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea47004-eb84-41b2-b470-689468a8a683","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Masszazsszalon_lovoldozes_Georgia","timestamp":"2021. március. 17. 05:41","title":"Legalább nyolc embert agyonlőttek három amerikai masszázsszalonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","shortLead":"A Fidesz előzőleg azzal támadta a főpolgármestert, hogy Budapest nem volt fellobogózva március 15-én.","id":"20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1822a56-db1c-4d12-afb1-6f3f4c1ac3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183517bb-05aa-45fb-a16d-697299a23684","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_karacsony_gergely_nemzeti_lobogo_budapest_marcius_15_fidesz","timestamp":"2021. március. 18. 07:11","title":"Karácsony: Természetesen idén is lobogtak a nemzeti lobogók a budapesti hidakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter a Facebookon reagált: azt írta, álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra, illetve lezárásokra készül. ","shortLead":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb3462b-5d6d-4f3c-9844-86187350b4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","timestamp":"2021. március. 17. 15:38","title":"Index: Húsvétig biztos nem lesz nyitás, de még megyénkénti zárás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]