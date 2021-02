Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","shortLead":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","id":"20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a8b6d-d565-4e9c-9231-52a6881ce6d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","timestamp":"2021. február. 25. 16:03","title":"Csak idén 5500 milliárd forintot kereshet a Moderna a koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A KESMA sportlapja nagyon örül az idő közben érkezett szponzoroknak, az új stadionnak is, majd a végén kiderül, hogy a Fidesz pártigazgatója tökéletes példa Seneca bölcsességére is.","shortLead":"A KESMA sportlapja nagyon örül az idő közben érkezett szponzoroknak, az új stadionnak is, majd a végén kiderül...","id":"20210225_Felejthetetlen_cikkben_tiszteleg_Kubatov_Gabor_elott_a_Nemzeti_Sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e379b8-79f9-4c94-bde1-41cf7a2cdad7","keywords":null,"link":"/sport/20210225_Felejthetetlen_cikkben_tiszteleg_Kubatov_Gabor_elott_a_Nemzeti_Sport","timestamp":"2021. február. 25. 12:51","title":"Nehezen felejthető cikkben tiszteleg Kubatov Gábor előtt a Nemzeti Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben fogják ellenőrizni. ","shortLead":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben fogják ellenőrizni. ","id":"20210225_egeszsegugy_magan_es_allami_ellatas_szetvalasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd37e282-f199-4530-a50d-fc82ef9bfb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_egeszsegugy_magan_es_allami_ellatas_szetvalasztasa","timestamp":"2021. február. 25. 14:33","title":"Gulyás: Online figyelhető, hogy keveredik-e a magán- és állami rendelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1474d8-48f4-4f5a-bad8-0ac6213528b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20210226_24hu_free_szfe_maszk_keses_tamadas_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1474d8-48f4-4f5a-bad8-0ac6213528b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7a3299-c625-4e80-b4c3-9e3eef939444","keywords":null,"link":"/elet/20210226_24hu_free_szfe_maszk_keses_tamadas_busz","timestamp":"2021. február. 26. 14:49","title":"24.hu: Elismerte a támadó, hogy a Free SZFE-s maszk miatt rántott kést a csepeli buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a britek is maradnak.","shortLead":"Egyelőre a britek is maradnak.","id":"20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8d4430-8c1f-4266-a750-da2d76d7fbb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","timestamp":"2021. február. 26. 13:17","title":"Brüsszel tíz évvel meghosszabbítaná az európai roamingszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig mindig visszapattantunk erről a szintről, most nem sikerült.","shortLead":"Eddig mindig visszapattantunk erről a szintről, most nem sikerült.","id":"20210225_Eddig_birta_360_fole_kerult_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecab44-a7d0-4425-92bc-e0490ae721ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Eddig_birta_360_fole_kerult_a_forint","timestamp":"2021. február. 25. 11:05","title":"Eddig bírta, 360 fölé került a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tagállamok önállóan vezetik be a tanúsítványt, de az az egész unióban érvényes lesz.","shortLead":"A tagállamok önállóan vezetik be a tanúsítványt, de az az egész unióban érvényes lesz.","id":"20210225_Europai_unio_digitalis_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf3a71d-c9a3-42a3-b6d1-34e3369284cd","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Europai_unio_digitalis_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. február. 25. 21:54","title":"Még a nyár előtt bevezethetik az EU-ban a digitális oltási igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt ennyire magas a természetes fogyás, amióta mérik.","shortLead":"Nem volt ennyire magas a természetes fogyás, amióta mérik.","id":"20210225_ksh_demografia_halalozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd78156-1378-468a-b7d8-de6a608b2d94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_ksh_demografia_halalozas","timestamp":"2021. február. 25. 15:36","title":"Pontosított a KSH: 2020 nem a második legrosszabb év volt a magyar demográfia elmúlt évtizedeiben, hanem a legrosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]