Dubajban járt a hosszú hétvégén a NER magángépe, az OE-LEM, egy társaság március 12-én ment ki és 16-án érkezett haza. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő birtokába került egy olyan, állítólagos repülési dokumentum, amelyen az utasok között szerepel Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea neve is.

A hvg.hu kapott a hétvégén a Hadházyéhoz hasonló információt. Beszéltünk repülési szakértőkkel, akik formai szempontból az előírásoknak megfelelőnek nevezték az ilyen jellegű dokumentumokat, illetve – mint fogalmaztak – ha nem az, akkor aki készítette, pontosan tudta, hogyan kell ennek kinéznie.

Felvételünk a landolásról (bár a maszkviselés miatt nem látszik az utasok arca annyira, hogy pusztán ebből eldönthessük, kik ők):

Az utazás abból a szempontból is érdekes, hogy Orbán Viktor miniszterelnök március elején a Kossuth Rádióban kifejezetten kérte az ilyen utak kerülését. Idézzük szó szerint:

Az utazásoknál az a helyzet, hogy egyelőre Európában fönntartjuk a mostani rendet, egyébként szigorú rendben vagyunk. Itt inkább azzal van most a baj, hogy érkeznek mutánsok Magyarországra, vagy hurcolnak be mutánsokat Magyarországra exkluzív vagy ilyen különleges üdülőhelyekről hazatérő honfitársaink: Tanganyika, Maldív-szigetek, Dubaj, pedig ott a legátoltottabbak az emberek talán. Mégis most arra kérek mindenkit, hogy ezeket a veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat halasszák el. Nem azért, mert irigyeljük tőlük az ilyesmit, hiszen ha van pénzük, akkor tegyék, hanem arról van szó, hogy hazahozhatnak olyan vírusokat, amelyek eddig is ismeretlen mutánsok, és itt bajba sodorhatnak másokat; nem magukat, hanem másokat. Ez több esetben megtörtént már, tehát itt erőteljesen arra kérek mindenkit, hogy halasszák el ezeket az utazási terveiket.