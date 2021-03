Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","shortLead":"A legendás szinkronszínész, színművész 80 éves volt.","id":"20210318_szersen_gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4500e4ba-608d-4a19-af5d-f56bbc3f2208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa518dce-3b84-4571-a6e9-a18c42335af7","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_szersen_gyula","timestamp":"2021. március. 18. 05:08","title":"Meghalt Szersén Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","shortLead":"Kásler Miklós miniszter tanácsadója, Kollár Lajos szerint az újabb hullámban sok az utóhatás.","id":"20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d729-276b-40d9-980a-afdf2fe92422","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_poszt_covid_19_koronavirus_ambulancia_korhaz_kollar_lajos","timestamp":"2021. március. 18. 06:10","title":"Poszt-Covid ambulanciákat állíthatnak fel a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba26391-ead4-4396-849c-ed6bf4b98f48","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A diktátor uralkodásának idején rettenetesen hanyagul megépített intézmények a mostani járványban is menetrendszerűen szedik az áldozatokat. A rendszerváltás óta csak négy új közkórház épült.","shortLead":"A diktátor uralkodásának idején rettenetesen hanyagul megépített intézmények a mostani járványban is menetrendszerűen...","id":"202111__korhaztuzek_romaniaban__ceausescu_oroksege__penzhiany__a_mult_atka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba26391-ead4-4396-849c-ed6bf4b98f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ab8c2-b22e-406a-a544-1775ea7003e4","keywords":null,"link":"/360/202111__korhaztuzek_romaniaban__ceausescu_oroksege__penzhiany__a_mult_atka","timestamp":"2021. március. 19. 13:00","title":"Ceausescu öröksége, hogy havonta tör ki halálos tűz a romániai kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","shortLead":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","id":"20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5ce78-260c-4e06-a335-b7d1cfe62476","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 19. 05:21","title":"Hózápor, zivatar is előfordulhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5fbdfb-df8f-4768-86df-36d505675f22","keywords":null,"link":"/kultura/20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kossuth-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régiós országokban tíz év alatt sikerült javítani a korrupció kontrollját. A kivétel Magyarország.","shortLead":"A régiós országokban tíz év alatt sikerült javítani a korrupció kontrollját. A kivétel Magyarország.","id":"20210318_Egyetlen_visegradi_orszag_van_ahol_nott_a_korrupcio_Ausztriahoz_kepest_2010_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec675ee6-dd25-4229-9cbd-e8f484beda83","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Egyetlen_visegradi_orszag_van_ahol_nott_a_korrupcio_Ausztriahoz_kepest_2010_ota","timestamp":"2021. március. 18. 11:49","title":"Újabb kutatás igazolja, hogy a térségben csak Magyarországon nő a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók már korábbi tanulmányokban részletes bizonyítékokat mutattak be arról, miként károsítja a szívet a Covid–19.","shortLead":"Kutatók már korábbi tanulmányokban részletes bizonyítékokat mutattak be arról, miként károsítja a szívet a Covid–19.","id":"20210317_kutatas_covid_19_koronavirus_halal_sziv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372b3af3-3de2-4a4a-bb33-4087d9007e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_kutatas_covid_19_koronavirus_halal_sziv","timestamp":"2021. március. 17. 15:03","title":"A Covid–19 miatt meghalt emberek háromnegyedének a szívében is jelen van a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón az írásban feltett kérdésekre válaszolnak, szabadon válogatva közülük. A Mészáros Lőrincre vonatkozó megkeresésünk nem ment át a rostán.","shortLead":"A kormányinfón az írásban feltett kérdésekre válaszolnak, szabadon válogatva közülük. A Mészáros Lőrincre vonatkozó...","id":"20210318_meszaros_ner_oe_lem_gulyas_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92fbe82-7431-4600-bb4d-e3df21b348d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_meszaros_ner_oe_lem_gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2021. március. 18. 12:31","title":"Kikerülték a kérdést Gulyásék a NER-gép dubaji útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]