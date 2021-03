Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább kattintott. Nem kellett volna.","shortLead":"Túl hihetőnek tűnt a Twitteren jött ajánlat, de a Sebastian nevű férfi még ekkor sem fogott gyanút, és rögtön tovább...","id":"20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45fa2bd-ce8e-405b-b944-f4fbe1301a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6caf05-9dfc-4010-b144-fe04e1bbe8d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_elon_musk_atveres_bitcoin","timestamp":"2021. március. 17. 13:03","title":"173 millió forintnyi bitcoint bukott egy ember, mert azt hitte, Elon Musk megajándékozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba keveredik saját zenekara társaságában. Igaz, rajzolt alakjukban.



","shortLead":"Ébredés egy tó közepén, ejtőernyős ugrás a levegőből – a Quimby billentyűse új klipjében ehhez hasonló kalandokba...","id":"20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3554f605-3550-4a19-b8df-5b41c1c2b39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b3641-e278-457e-8229-98171285a0e2","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_Rajzfilmfigurava_valtozott_Balanyi_Szilard__klippremier","timestamp":"2021. március. 18. 15:00","title":"Rajzfilmfigurává változott Balanyi Szilárd – klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","shortLead":"A Szabad Demokrata Néppárt 35 helyet szerezhetett a holland parlamentben.","id":"20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f8561d-b3d4-4beb-bcc3-4b3347972124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea763d5-e990-4308-afd1-c337453d766b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Exit_poll_Mark_Rutte_holland_valasztas","timestamp":"2021. március. 17. 21:56","title":"Exit poll: Mark Rutte pártja szerezte a legtöbb szavazatot a holland választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anafilaxiás sokkokról, darázscsípés-allergiáról, és a különböző betegségek és a koronavírus elleni oltások kapcsolatáról szóló kérdésekre válaszolt Merkely Béla csütörtökön a Kossuth rádió adásában.","shortLead":"Anafilaxiás sokkokról, darázscsípés-allergiáról, és a különböző betegségek és a koronavírus elleni oltások...","id":"20210318_koronavirus_merkely_bela_virusinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b745a9-5a4f-44eb-8d8e-d4c8f65e5a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_koronavirus_merkely_bela_virusinfo","timestamp":"2021. március. 18. 14:27","title":"Merkely Béla: A Covidból felgyógyultaknak egy oltás is elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe68568-9e2d-4273-83c6-cd9a5138258d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Terhes nőket vizsgáltak Kaliforniában, bennük és az újszülöttjeikben is megtaláltak számos mesterséges anyagot. Voltak köztük lágyításhoz, égésgátláshoz, rovarirtáshoz használatos vegyületek, de több tucat anyag esetében a kutatók nem tudták megmondani, hogy honnan származnak.","shortLead":"Terhes nőket vizsgáltak Kaliforniában, bennük és az újszülöttjeikben is megtaláltak számos mesterséges anyagot. Voltak...","id":"20210318_vegyi_anyagok_perfluoroktansavak_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abe68568-9e2d-4273-83c6-cd9a5138258d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6d4da1-14dd-4202-a647-39ff78e2e156","keywords":null,"link":"/zhvg/20210318_vegyi_anyagok_perfluoroktansavak_kutatas","timestamp":"2021. március. 18. 11:01","title":"Több mint száz mesterséges vegyületet találtak az emberi szervezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"eurologus","description":"A Twitteren tett közé rövid közleményt a Néppárt.","shortLead":"A Twitteren tett közé rövid közleményt a Néppárt.","id":"20210318_Ket_mondatban_reagalt_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_kilepesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1911abe-8526-48c5-b9dd-2f599a34ccdc","keywords":null,"link":"/eurologus/20210318_Ket_mondatban_reagalt_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_kilepesere","timestamp":"2021. március. 18. 20:08","title":"Két mondatban reagált az Európai Néppárt a Fidesz kilépésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","shortLead":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","id":"20210318_nav_ado_szamla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c871fe8-e071-4dad-a2d4-c1c99e40034b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_nav_ado_szamla","timestamp":"2021. március. 18. 07:58","title":"Két hét múlva minden számlát látni fog a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Lónyay-Hatvany-villa egy MNB-s alapítványtól került kis kerülővel az államtól évente több mint 3 milliárd forintot kapó Batthyány Alapítványhoz.","shortLead":"A Lónyay-Hatvany-villa egy MNB-s alapítványtól került kis kerülővel az államtól évente több mint 3 milliárd forintot...","id":"202111_hatvany_kavehaz_budaipalotaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ddd77cb-5e69-4ab7-9b16-37be9afc7c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38004acf-d634-4b3e-842b-2a5adcccdabf","keywords":null,"link":"/360/202111_hatvany_kavehaz_budaipalotaban","timestamp":"2021. március. 19. 12:00","title":"Kávéház és szalon is lesz a milliárdokért felújított budai palotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]