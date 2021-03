Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt a nagykörúti biciklisáv mellett, elmondta, hogy állnak a meg nem valósított kampányígéretei, és kicsit tovább tudott sejtetni arról, vannak-e miniszterelnöki ambíciói.","shortLead":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt...","id":"20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e965df4-2ea5-4411-bbf3-662b4884ae3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","timestamp":"2021. március. 18. 15:13","title":"Karácsony még nem tudja, öt év múlva miniszterelnök vagy főpolgármester lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A nyugati szövetségi rendszer gyengülése utat nyitott a potyautasoknak, ahogy Orbán Krisztián közgazdász nevezi azokat a szereplőket, akik a hatalmi tömbök közt egyensúlyoznak, és igyekeznek a zavaros helyzetből a legtöbb hasznot húzni. A körön kívül pedig ott vannak az egész rendszer lerombolásában érdekelt provokátorok. Mit jelent ez a vakcinákért folytatott globális versenyben?","shortLead":"A nyugati szövetségi rendszer gyengülése utat nyitott a potyautasoknak, ahogy Orbán Krisztián közgazdász nevezi azokat...","id":"202111_a_fidesz_brusszeli_sulyvesztesenek_ara_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce3786d-415c-4120-a262-40d9d8715c09","keywords":null,"link":"/360/202111_a_fidesz_brusszeli_sulyvesztesenek_ara_lesz","timestamp":"2021. március. 19. 06:30","title":"Orbán Krisztián: A miniszterelnök olyan ellenségeket szerzett, akiket nem engedhet meg magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e282f4-3867-4c31-ba35-0a4078335072","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kockaházak felújításához és új házak építéséhez is lehet letölteni tervrajzokat a Nemzeti Mintaterv Katalógusból.","shortLead":"Kockaházak felújításához és új házak építéséhez is lehet letölteni tervrajzokat a Nemzeti Mintaterv Katalógusból.","id":"20210319_novak_katalin_ingyen_letoltheto_tervrajzok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e282f4-3867-4c31-ba35-0a4078335072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7815de4-3a40-4351-a4ee-1fa56fb51078","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_novak_katalin_ingyen_letoltheto_tervrajzok","timestamp":"2021. március. 19. 12:05","title":"Itt a Kádár-kockák jövője: elindult az ingyenes állami tervkatalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fesztiválok időpontját a szervezők 2022-re tolják.\r

\r

","shortLead":"A fesztiválok időpontját a szervezők 2022-re tolják.\r

\r

","id":"20210318_Hivatalos_elmarad_iden_a_Balaton_Sound_es_a_VOLT","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8de19-2048-4ab0-b4b1-d5c3361a7a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc345268-00b0-44b7-ac7d-2f669aa45461","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Hivatalos_elmarad_iden_a_Balaton_Sound_es_a_VOLT","timestamp":"2021. március. 18. 12:18","title":"Hivatalos: elmarad idén a Balaton Sound és a VOLT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81452e9-a04e-42b3-b45a-29e1f7159468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvételt tett közzé a rendőrség egy olyan balesetről, amit csak csodával határos módon úszott meg könnyebb sérülésekkel okozója és egyben elszenvedője is. ","shortLead":"Felvételt tett közzé a rendőrség egy olyan balesetről, amit csak csodával határos módon úszott meg könnyebb...","id":"20210319_M9_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81452e9-a04e-42b3-b45a-29e1f7159468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701320a1-e43e-4fa3-be4b-8c56e307b726","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_M9_baleset","timestamp":"2021. március. 19. 15:16","title":"Videón, ahogy többször megpördül a levegőben az M9-esen balesetező autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","shortLead":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","id":"20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b73c5-cd93-4186-9cea-d87503eeb476","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","timestamp":"2021. március. 19. 08:25","title":"Orbán: 2,5 millió beoltott felett lehet elgondolkodni a nyitáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a0331d-70b2-4437-8c70-db379802afad","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rengeteg háztartás fantáziáját megmozgatta a legfeljebb 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás. Egy új lakószoba kialakítása vagy a már meglévők rendbetétele után azonban még megannyi költségünk lehet. Érdemes alaposan körüljárni a lehetőségeket, ha kifogytunk az önerőből és mindenképp külső finanszírozásból folytatnák az otthonszépítést. ","shortLead":"Rengeteg háztartás fantáziáját megmozgatta a legfeljebb 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás. Egy új lakószoba...","id":"20210318_Lakasfelujitas_utan_mibol_rendezzuk_be_az_otthont_ha_elfogyott_az_onero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a0331d-70b2-4437-8c70-db379802afad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e7570a-40e8-4576-b82a-10aaa377b01a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_Lakasfelujitas_utan_mibol_rendezzuk_be_az_otthont_ha_elfogyott_az_onero","timestamp":"2021. március. 18. 09:43","title":"Lakásfelújítás után: miből rendezzük be az otthont, ha elfogyott az önerő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan oltásellenességgel és azzal vádolja az ellenzéket, hogy a járványnak drukkolnak.","shortLead":"Gyurcsány a halál kormányáról írt a legfrissebb halálozási adatokkal kapcsolatban. A kormány folyamatosan...","id":"20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d191333-c5a1-43d8-a938-9c30f4b3d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43fc3f-d1c8-4147-8610-7d1ec4baf33d","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_koronavirus_halalozasok_gyurcsany_ferenc_orbankormany","timestamp":"2021. március. 18. 12:51","title":"Egymást vádolja a koronavírus miatti halálesetekért Gyurcsány Ferenc és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]