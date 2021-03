Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d02eb698-4368-4a8c-b11a-eea39a74ca10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több kecske merészkedik le a hegyekből a korlátozások miatt csendes városkába.","shortLead":"Egyre több kecske merészkedik le a hegyekből a korlátozások miatt csendes városkába.","id":"20210320_Kecskek_leptek_el_egy_walesi_kivarost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d02eb698-4368-4a8c-b11a-eea39a74ca10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42fe9ba-81f5-4913-8817-809c68531a35","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Kecskek_leptek_el_egy_walesi_kivarost","timestamp":"2021. március. 20. 20:13","title":"Kecskék leptek el egy walesi kivárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem töltötte le az új, csakis kattintásra települő Windows 10-es csomagot, inkább ne is tegye, és várjon még kicsit, mert a frissítés hibás.","shortLead":"Ha még nem töltötte le az új, csakis kattintásra települő Windows 10-es csomagot, inkább ne is tegye, és várjon még...","id":"20210320_windows_10_frissites_hiba_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750f679-9807-4525-91c8-17f833e6d34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_windows_10_frissites_hiba_nyomtatas","timestamp":"2021. március. 20. 12:03","title":"Inkább mégse töltse le a Windows hibajavítását – kiderült, hogy hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orvos arról beszélt az RTL-nek, hogy nem látja át az oltásra várók rendszerét.","shortLead":"Egy orvos arról beszélt az RTL-nek, hogy nem látja át az oltásra várók rendszerét.","id":"20210319_oltas_kronikus_beteg_idos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb001c5-31c6-4f7e-975f-41f31c8704f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_oltas_kronikus_beteg_idos","timestamp":"2021. március. 19. 19:21","title":"Háziorvos: A '90-es években születettek is fent vannak a listán, holott most az időseket oltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40580fd-ad2b-4615-a66c-0348ca3a7f83","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A generációja egyik legtehetségesebb írójának kikiáltott Ben Lerner a kilencvenes évek Amerikájába és a saját, generációkon átívelő családi csapdáiba merül alá a legújabb, Az iskola Topekában című könyvében, hogy magyarázatot találjon Donald Trump Amerikájára, és egy olyan nemzetnek a lelkiállapotára, amelyet fojtogat a kiüresedett kommunikáció és a szabadjára engedett toxikus férfiasság.","shortLead":"A generációja egyik legtehetségesebb írójának kikiáltott Ben Lerner a kilencvenes évek Amerikájába és a saját...","id":"20210319_Es_egyszer_csak_elobujt_a_sok_duhos_amerikai_feher_ferfi_Ben_Lerner_Az_iskola_Topekaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40580fd-ad2b-4615-a66c-0348ca3a7f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc64193-d357-4ba0-ab90-83504e666bda","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Es_egyszer_csak_elobujt_a_sok_duhos_amerikai_feher_ferfi_Ben_Lerner_Az_iskola_Topekaban","timestamp":"2021. március. 19. 20:00","title":"És egyszer csak előbújt a sok dühös amerikai fehér férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro a fertőzési csúcsok ellenére követeli a szövetségi állam által bevezetett korlátozások visszavonását.","shortLead":"Jair Bolsonaro a fertőzési csúcsok ellenére követeli a szövetségi állam által bevezetett korlátozások visszavonását.","id":"20210319_jair_bolsonaro_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116d0e05-0e35-4f7e-a572-f8ed7c3e25e9","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_jair_bolsonaro_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 19. 20:36","title":"A legfelsőbb bíróságon támadta meg a korlátozásokat a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Posta nehéz gazdasági helyzetben van, amit a napilapok és a szóróanyagok terjesztésének leállítása is bizonyít. Nemhogy béremelésnek, még a bértárgyalásoknak sincs se hírük, se hamvuk. A magas munkanélküliség miatt a cégvezetés és a kormány erős alkupozícióban vannak.","shortLead":"A Magyar Posta nehéz gazdasági helyzetben van, amit a napilapok és a szóróanyagok terjesztésének leállítása is...","id":"20210319_magyar_posta_koronavirus_bertargyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347714d9-1384-44fd-b7bc-279ed951a1bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_magyar_posta_koronavirus_bertargyalas","timestamp":"2021. március. 19. 11:35","title":"Hiába szabadul a napilapoktól a Magyar Posta, a problémáit ez nem oldja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország kilépett a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzését célzó, az Európa Tanács égisze alatt elfogadott Isztambuli Egyezményből. Recep Tayyip Erdogan elnök erről szóló határozata szombat hajnalban jelent meg a török hivatalos közlönyben.","shortLead":"Törökország kilépett a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzését célzó, az Európa Tanács égisze alatt...","id":"20210320_Torokorszag_kilepett_a_nok_es_csaladon_beluli_eroszak_megelozeset_celzo_egyezmenybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4575d876-18f0-4a20-82b9-1960975c9a9d","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Torokorszag_kilepett_a_nok_es_csaladon_beluli_eroszak_megelozeset_celzo_egyezmenybol","timestamp":"2021. március. 20. 09:39","title":"Törökország kilépett a nők és családon belüli erőszak megelőzését célzó egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","shortLead":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","id":"202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4e041f-b95b-4ac9-a51d-12b50c7a992b","keywords":null,"link":"/360/202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","timestamp":"2021. március. 20. 11:15","title":"Paranoia, vívódásokról árulkodó arcok - Don Carlos a Radnóti színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]