[{"available":true,"c_guid":"4ec8a542-f511-422c-855e-7dd39667aabf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 83. évében, koronavírus-fertőzés következtében elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko, napjaink egyik legnagyobb basszusa.","shortLead":"Életének 83. évében, koronavírus-fertőzés következtében elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko, napjaink egyik legnagyobb...","id":"20210320_Elhunyt_Jevgenyij_Nyesztyerenko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec8a542-f511-422c-855e-7dd39667aabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718aca5-2d1a-4f14-ad55-7a2680915c35","keywords":null,"link":"/kultura/20210320_Elhunyt_Jevgenyij_Nyesztyerenko","timestamp":"2021. március. 20. 19:11","title":"Elhunyt Jevgenyij Nyesztyerenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X első körben az olcsó, oktatáshoz használt számítógépekre, valamint vállalati eszközökre lesz majd elérhető.","shortLead":"A Windows 10X első körben az olcsó, oktatáshoz használt számítógépekre, valamint vállalati eszközökre lesz majd...","id":"20210319_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6031bb-aa9a-4b26-bb22-e7495db7c5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6101ba6a-e65a-4d03-9d64-56bef9fdcd94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_microsoft_windows_10x_operacios_rendszer","timestamp":"2021. március. 19. 18:03","title":"Megvan, mikor adhatja ki a Microsoft az új Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemrég a Momentummal szövetkező független parlamenti képviselő várja az ellenzéki pártok megegyezését, és bármiben is állapodnak meg, ő – mint fogalmaz – be fog állni a sorba. 2018-ban, LMP-s színekben volt már miniszterelnök-jelölt, most nem gondolkodik ezen, azt mondja, vannak nála esélyesebb jelöltek az ellenzéki térfélen. Szerinte bármelyik ellenzéki aspiráns alkalmasabb lenne az ország helyzetének kezelésére, mint Orbán Viktor. ","shortLead":"A nemrég a Momentummal szövetkező független parlamenti képviselő várja az ellenzéki pártok megegyezését, és bármiben is...","id":"20210319_Elesben_Szel_Bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f43280f-3792-4951-a042-3f91b8082fa2","keywords":null,"link":"/360/20210319_Elesben_Szel_Bernadett","timestamp":"2021. március. 19. 15:25","title":"Élesben Szél Bernadett-tel: Amellé fogok állni, akiről a választók azt mondják, hogy az ő emberük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0efce85-a106-410f-ae3c-763b82f4781e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy régész vette észre a földből kikandikáló bika szarvát eső után.","shortLead":"Egy régész vette észre a földből kikandikáló bika szarvát eső után.","id":"20210319_bronzszobor_gorogorszag_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0efce85-a106-410f-ae3c-763b82f4781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971d39ea-ab8c-4485-8aa0-fba1f785b0b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_bronzszobor_gorogorszag_regeszet","timestamp":"2021. március. 19. 16:55","title":"Egy 2500 éves bronzszobrot mosott ki az eső a földből Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","shortLead":"Minden perce rém feszült az örök érvényű és többszintű műből született, két és fél órás streamelt előadásnak.","id":"202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408000aa-cc67-4ec2-a279-60f1ad34d147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4e041f-b95b-4ac9-a51d-12b50c7a992b","keywords":null,"link":"/360/202111_szinhaz__politikai_paranoia_don_carlos","timestamp":"2021. március. 20. 11:15","title":"Paranoia, vívódásokról árulkodó arcok - Don Carlos a Radnóti színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara azt kéri, hogy az ellátási problémákból ne politikai tőkét akarjanak kovácsolni.","id":"20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03351c4-1dd9-44dd-b71b-4f06a557f80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_orvosi_kamara_politikus_keres","timestamp":"2021. március. 19. 18:24","title":"Orvosi kamara: Arra kérjük a politikusokat, hogy fejezzék be a lakosság félrevezetését és elbizonytalanítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy baktériumfajt találtak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, közülük három eddig ismeretlen. A szakértők szerint nem az űrből származnak, de kérdés, hogyan jutottak az űrállomásra és hogyan maradtak életben.","shortLead":"Négy baktériumfajt találtak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, közülük három eddig ismeretlen. A szakértők...","id":"20210319_nemzetkozi_urallomas_bakterium_iss_felfedezes_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb81cfd8-df34-4d03-bf13-894628e786cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_nemzetkozi_urallomas_bakterium_iss_felfedezes_urkutatas","timestamp":"2021. március. 19. 16:03","title":"Eddig ismeretlen baktériumokra bukkantak a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta a véleményét.","shortLead":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta...","id":"20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f0f1c9-e232-4e16-b638-311b63d21887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","timestamp":"2021. március. 20. 16:56","title":"Bojár Gábor: A vállalhatatlannak tűnő jelölteket is vállalni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]