[{"available":true,"c_guid":"83a6cce8-ebec-4da4-b84f-3b26ad22ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemet vetett a Microsoft az elsősorban videojátékosok számára készült, chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformra.","shortLead":"Szemet vetett a Microsoft az elsősorban videojátékosok számára készült, chatelésre és hanghívásra is használható...","id":"20210325_microsoft_discord_platform_felvasarlasi_szandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a6cce8-ebec-4da4-b84f-3b26ad22ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6670bce5-6962-45c8-84a0-50b28f189658","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_discord_platform_felvasarlasi_szandek","timestamp":"2021. március. 25. 07:03","title":"Óriási Microsoft-bevásárlás készül, célkeresztben a Discord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és Törökország viszonyának jövőjéről tárgyalnak, de nagy kérdés, mi valósul meg azokból az ígéretekből, amit 2016 óta sem teljesített az EU.","shortLead":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és...","id":"20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07deb38a-a969-45d2-b2a5-ba6f0c57d999","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Az uniós vezetők megint mindent megígérnek majd a törököknek, kérdés, Erdogannak ez elég-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 300 tudós dolgozott azon az elmúlt két évben, hogy a 2019-ben bemutatott, fekete lyukat ábrázoló fénykép élesebb legyen.","shortLead":"Több mint 300 tudós dolgozott azon az elmúlt két évben, hogy a 2019-ben bemutatott, fekete lyukat ábrázoló fénykép...","id":"20210325_fekete_lyuk_m87_foto_egy_fekete_lyukrol_magneses_ero_esemenyhorizont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bb830c-f1d8-4b1d-ae33-02c834eda7b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_fekete_lyuk_m87_foto_egy_fekete_lyukrol_magneses_ero_esemenyhorizont","timestamp":"2021. március. 25. 14:03","title":"Élesítették a tudósok a fekete lyukról készült fényképet, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház koronavírusos betegek számára kialakított kórtermei már hetekkel ezelőtt megteltek.","shortLead":"A kórház koronavírusos betegek számára kialakított kórtermei már hetekkel ezelőtt megteltek.","id":"20210323_hatvan_egeszsegugy_jarobeteg_szakellatas_szunetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9982214a-28b0-43e3-b4bd-87c0a615752f","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_hatvan_egeszsegugy_jarobeteg_szakellatas_szunetel","timestamp":"2021. március. 23. 20:31","title":"Szünetel a legtöbb járóbeteg-szakellátás Hatvanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6c8522-2dec-475b-97d6-d4c972aa2523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fürjes Balázs rendkívül határozottan kommunikált, mégis ő nehezményezte a hangnemet a a XV. kerülettel zajlott egyeztetésen, ahol a kormányzati elvonásokkal kapcsolatos kompenzáció volt a téma. A megbeszélés egy ponton majdnem megszakadt, de végül enyhült a feszültség. Az államtitkár csak annyit ígért, hogy áttekintik és a kormány elé viszik a kéréseket. A következő felvonás április végén jön.","shortLead":"Fürjes Balázs rendkívül határozottan kommunikált, mégis ő nehezményezte a hangnemet a a XV. kerülettel zajlott...","id":"20210324_iparuzesi_ado_kompenzacio_furjes_balazs_cserdine_nemeth_angela_xv_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a6c8522-2dec-475b-97d6-d4c972aa2523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4573fd0-9de0-4f1b-97b1-adad9d72e2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_iparuzesi_ado_kompenzacio_furjes_balazs_cserdine_nemeth_angela_xv_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 24. 18:35","title":"Ultimátumszerű alapelvek, kevés ígéret – így egyeztet Fürjes Balázs egy kerülettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","shortLead":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","id":"20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ed9953-f0c9-42a3-a99d-1c3a37de6ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","timestamp":"2021. március. 24. 13:24","title":"Elkezdi az oltásokat az erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3061ba8-746f-47e1-b74d-3d73be6b96ec","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet költötte a járvány előtt. A sokéves alulfinanszírozás eredménye többek közt a krónikus munkaerőhiány. A járvány miatt 2020-ban negyedével-harmadával több pénz ment el egészségügyre, a legtöbb ugyanakkor a részben fölösleges eszközbeszerzésre.","shortLead":"A magyar állam uniós összehasonlításban sportra kiemelkedően sokat, egészségügyre viszont az egyik legkevesebbet...","id":"20210324_egeszsegugy_kiadas_allamhaztartas_koltsegvetes_orban_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3061ba8-746f-47e1-b74d-3d73be6b96ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80daa2a0-ec91-40d2-b1fa-bdbe2b513770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_egeszsegugy_kiadas_allamhaztartas_koltsegvetes_orban_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 14:00","title":"25 éves mélyponton volt az egészségügyi büdzsé, mielőtt jött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d702724b-86e0-42af-a9c2-f663054d424e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1981. március 23-tól 25-ig tartott Tatán, a Mező Imre KISZ Továbbképző Központban az első olyan magyarországi esemény, amikor a könnyűzenészek szervezett formában leültek tárgyalni a hatalom képviselőivel. ","shortLead":"1981. március 23-tól 25-ig tartott Tatán, a Mező Imre KISZ Továbbképző Központban az első olyan magyarországi esemény...","id":"20210323_tatai_rocktanacskozas_1981_40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d702724b-86e0-42af-a9c2-f663054d424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860dec04-b634-473d-833d-b423ff672d7a","keywords":null,"link":"/kultura/20210323_tatai_rocktanacskozas_1981_40","timestamp":"2021. március. 23. 17:15","title":"„Mi a francnak olyan neveket adni együtteseknek, hogy Orgazmus?” – 40 éve volt a tatai rocktanácskozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]