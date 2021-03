Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","shortLead":"A rendőrség keresi az elkövetőt.","id":"20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768a1f77-106e-444d-9ae0-04c0834bf33f","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kessel_raboltak_ki_egy_pecsi_trafikot","timestamp":"2021. március. 25. 06:12","title":"Késsel raboltak ki egy pécsi trafikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cdbd1a-63dd-44cd-8717-59eea04340b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli teherhajó a sérülése ellenére folytatni tudta az útját.","shortLead":"Az izraeli teherhajó a sérülése ellenére folytatni tudta az útját.","id":"20210325_Irani_raketa_talalt_el_egy_izraeli_hajot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91cdbd1a-63dd-44cd-8717-59eea04340b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d60fc-a7cf-4b80-9d03-225182c67066","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_Irani_raketa_talalt_el_egy_izraeli_hajot","timestamp":"2021. március. 25. 18:11","title":"Iráni rakéta talált el egy izraeli hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7421b25-a4b6-430d-aea1-1e9de369d86b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch sikerére nem kevesen irigyek. Még az olyan cégek is, mint a mobilos processzorairól ismert Qualcomm.","shortLead":"A Nintendo Switch sikerére nem kevesen irigyek. Még az olyan cégek is, mint a mobilos processzorairól ismert Qualcomm.","id":"20210325_android_jatekkonzol_konzol_kezikonzol_qualcomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7421b25-a4b6-430d-aea1-1e9de369d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67286b-5876-4d02-ba88-4c8319019631","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_android_jatekkonzol_konzol_kezikonzol_qualcomm","timestamp":"2021. március. 25. 15:03","title":"Androidos kézi játékkonzol jöhet a chipkirály Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is gyártani kezdték a koronavírusos betegek terápiájában alkalmazott remdesivirt.","shortLead":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is...","id":"202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28084caf-6740-40b4-8338-0f04093cb2b9","keywords":null,"link":"/360/202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","timestamp":"2021. március. 25. 06:30","title":"Joe Bidennél panaszolhatják be Magyarországot az amerikai gyógyszergyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","shortLead":"Kérvényezte, hogy a menedzsere, Jodi Montgomery felelhessen a személyes ügyeiért. ","id":"20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aa6ccf-28c0-43d7-932e-730f80d3a4cc","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Britney_Spears_birosag_gondnoksag","timestamp":"2021. március. 25. 19:40","title":"Britney Spears a bírósághoz fordult, hogy megszabadulhasson apja felügyeletétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány önálló üzletágakba, így önálló gazdasági társaságokba szervezi minden bevételtermelő tevékenységét.","shortLead":"A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány önálló üzletágakba, így önálló gazdasági társaságokba szervezi minden...","id":"202112_kbkc_kek_bolygo_elnoki_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7432fb-a570-4974-b4cd-250d8f9c6433","keywords":null,"link":"/360/202112_kbkc_kek_bolygo_elnoki_ugy","timestamp":"2021. március. 26. 14:00","title":"Kezdenek felpörögni Áder János alapítványának cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","shortLead":"Gera Zoltán szövetségi edző szerint reális eredmény született, ennyivel jobb volt az ellenfél. ","id":"20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa544a6-c29d-4c13-9b03-7dbd824d42a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34144121-1f27-4ed8-9cb2-c972ade35a32","keywords":null,"link":"/sport/20210325_u21_foci_eb_magyar_valogatott_nemetorszag_vereseg","timestamp":"2021. március. 25. 07:13","title":"Vereséggel rajtolt az U21-es fociválogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b250cc4-e4d3-47df-ba9f-af9c054ac01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brabus által kezelésbe vett miniautó árából akár egy 306 lóerős Mercedes-AMG A35 is kijönne.","shortLead":"A Brabus által kezelésbe vett miniautó árából akár egy 306 lóerős Mercedes-AMG A35 is kijönne.","id":"20210325_meregdraga_brabus_tuningot_kapott_az_apro_smart_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b250cc4-e4d3-47df-ba9f-af9c054ac01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ba05a8-67cb-4ca4-853d-346977d2032d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_meregdraga_brabus_tuningot_kapott_az_apro_smart_villanyauto","timestamp":"2021. március. 25. 06:41","title":"Méregdrága tuningot kapott az apró Smart villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]